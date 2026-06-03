鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 20:00

AI紅利還沒結束？摩根大通：美股將迎獲利超級循環(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通私人銀行歐洲、中東及非洲 (EMEA) 股票策略主管莉皮希娜 (Nataliia Lipikhina) 接受彭博電視訪問時表示，該行近期上調標普 500 目標價，並預估 2026 年企業獲利將成長 20%。

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她指出，目前美股企業獲利表現強勁，科技產業仍是推動成長的主要動力。她形容近期獲利成長表現「相當驚人」，並認為企業獲利擴張的持續性將優於一般經濟循環，因此支撐摩根大通調高市場展望。

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 指出，標普 500 企業正經歷近五年來最強勁的獲利成長周期，其中大部分成長仍來自大型科技公司。該機構上月表示，AI 企業將是推動標普 500 在 2026 年獲利成長超過 20% 的重要力量之一。

隨著科技巨頭持續投入資料中心、AI 模型訓練及運算基礎設施建設，市場普遍看好相關投資將進一步轉化為企業營收與獲利成長，進而支撐美股估值維持高檔。

談到投資布局與 AI 交易過熱風險時，莉皮希娜表示，投資人可考慮布局先前表現相對落後的產業與地區，以達到分散風險效果。她指出，中東局勢仍是影響全球市場的重要變數，若伊朗戰爭最終出現解決方案，歐洲股市及精品類股可能成為受惠族群。

針對今夏可能出現的大型首次公開發行 (IPO) 熱潮，莉皮希娜認為，市場不必過度擔憂。她表示，根據摩根大通分析，即使是規模極大的 IPO 案，也不太可能對整體市場穩定造成明顯衝擊。

她指出，若一家市值 1 兆美元的企業僅有 10% 流通股，確實可能帶來部分資金調節壓力，但這類影響主要屬於技術面因素，而非基本面問題。