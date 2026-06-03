鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-03 19:20

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 近日宣布發行 800 億美元股權，用於支付 2026 至 2027 年人工智慧（AI）資本支出，此舉被市場視為 AI 軍備競賽融資邏輯的轉折：科技巨頭為填補龐大的投資缺口，正從大舉舉債轉向出售股權，而微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 或將被迫跟進。

Alphabet 此次發行計畫包含向波克夏 (BRK.A-US) 出售 100 億美元股份，並預計完成 150 億美元普通股及 150 億美元強制轉換優先股的定價。

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Janus Henderson 分析師 Divyaunsh Divatia 表示，這筆交易是一個分水嶺，預計為應對持續增長的資本支出需求，將有更多超大規模雲端服務商評估發行股權。

過去一年，甲骨文、Meta、微軟與亞馬遜合計新增約 2,000 億美元債務及租賃負債，繼續加槓桿的空間日益有限；而這五家科技巨頭 2026 年合計資本支出將接近 7,500 億美元。

分析稱，Alphabet 此次選擇透過發行新股募資，背後原因在於過去幾個月負債規模快速攀升。

自 2025 年 5 月以來，Alphabet 已透過六種不同貨幣發行債券，累計籌資超過 850 億美元，使總負債由 2025 年 3 月底約 280 億美元大幅增加至超過 1,000 億美元，另有約 180 億美元的租賃相關負債。

從資金面來看，Alphabet 已將 2026 年資本支出規劃提高至 1,900 億美元。市場分析師預估，公司同期營運現金流約為 2,140 億美元，在扣除約 100 億美元股利支出後，可運用資金與投資需求之間的餘裕已相當有限。

值得注意的是，Alphabet 上一季自 2017 年以來首次未執行庫藏股回購計畫，而此次增資行動也被市場解讀為短期內恢復大規模買回股票的可能性不高。

Alphabet 表示，隨著 AI 產品與服務需求持續超出現有供給能力。而此次股權融資是其在維持穩健財務結構的同時，為長期 AI 投資提供資金的重要策略之一。

公司同時預告，2027 年的資本支出將較 2026 年進一步顯著成長，顯示 AI 基礎建設競賽仍在加速升溫，相關投資熱潮有望延續至未來數年。

分析指出，儘管 800 億美元的發行規模可觀，但相對於 Alphabet 約 4.7 兆美元的市值，實際稀釋效應相當有限。

公司也提供了支撐這輪投資的基本面論據，證明 AI 投資已開始產生可見回報。

今年首季，Google 搜尋廣告收入年增 19%，創 2022 年以來最佳表現，公司將此歸因於 AI 功能的深度整合；Google 雲端業務收入年增 63%，營業利潤率亦持續擴大，幾乎所有資本支出均流向該業務。

AI 軍備競賽燒錢不止 科技巨頭現金流承壓

除 Alphabet 外，其他科技巨頭同樣面臨現金流與資本支出之間日益擴大的結構性缺口。

Meta 今年資本支出或高達 1,450 億美元，分析師預計其營業現金流僅為 1,330 億美元，且另需支付 50 億美元股息，公司已連續兩季未回購股份。

微軟預期營業現金流為 1,960 億美元，但資本支出指引上限同為 1,900 億美元，疊加 260 億美元股息壓力，回購空間同樣收窄。

亞馬遜過去 12 個月資本支出已超出營業現金流，今年承諾的約 2,000 億美元資本支出更遠高於分析師預計的 1,820 億美元現金流。

甲骨文則已於今年 2 月率先行動，發行 50 億美元強制轉換優先股，截至同期其債務及租賃負債總額已逾 1,600 億美元。