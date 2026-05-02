鉅亨網新聞中心 2026-05-02 17:30

在全球人工智慧（AI）競賽持續升溫之際，Alphabet(GOOGL-US) 交出一份遠超市場預期的成績單。其中，生成式 AI 營收更是飆升 800%，顯示 AI 正快速滲透其核心商業模式，成為推動營收創新高的關鍵引擎。

Alphabet 於 2026 年第一季營收達 1,099 億美元，創歷史新高，年增幅達 22%。其中，Google 雲端服務季度營收首次突破 200 億美元門檻，年增率高達 63%。

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Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，目前業務在短期內仍受制於運算能力不足，意味著實際營收表現本可更為強勁。雲端積壓訂單則已膨脹至 4,620 億美元。

為因應龐大需求，Google 正重新規劃其自研 AI 晶片 TPU 的銷售模式。過去 TPU 僅能透過 Google 雲端服務取得，但該公司將開始直接將晶片運送至特定客戶的資料中心。

在資本支出方面，Alphabet 計畫在 2026 年前投入高達 1,900 億美元於 AI 與雲端基礎建設，且 2027 年的支出預計將再次「顯著」增加，顯示其押注 AI 長期發展的決心。

Google 指出，來自生成式 AI 模型的營收年增率高達 800%，交易規模持續擴大。企業級產品 Gemini Enterprise 的付費月活躍用戶在單一季度內成長 40%，消費端 Gemini 應用程式也迎來有史以來表現最佳的一季。

在外界普遍唱衰的搜尋廣告業務方面，Google 搜尋營收逆勢成長 19%，達 604 億美元。

公司廣告業務主管辛德勒（Philipp Schindler）將此歸功於 Gemini 協助 Google 更精準解讀使用者的搜尋意圖，使其得以針對過去難以變現的更長、更複雜的查詢投放相關廣告。

皮查伊表示：「使用者深度喜愛我們的 AI 體驗，例如 AI 模式與 AI 概覽，因此更頻繁地回訪搜尋。」

不過，這些 AI 生成的摘要答案也持續引發外界批評，認為 Google 藉此截留原本應流向外部網站的流量，實質上侵蝕了出版商的廣告收益。

在成本端，得益於硬體與工程技術的持續精進，於 AI 模式中提供 AI 概覽及核心 AI 回應的成本已下降 30%。

儘管 Alphabet 公布了多項亮眼的成長百分比，但該公司對於 AI 業務的具體營收數字仍諱莫如深。