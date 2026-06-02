鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 09:20

Alphabet (GOOGL-US)宣布啟動總規模 800 億美元募資計畫，以支應持續擴張的人工智慧 (AI) 基礎建設投資需求。其中，波克夏海瑟威 (BRK.A-US)將透過私募方式投資 100 億美元，成為這家 Google 母公司的重要新股東，也為其長期 AI 與雲端發展戰略投下信任票。

根據公司公告，Alphabet 計畫透過多項股權融資工具募集資金，其中包括波克夏海瑟威認購的 100 億美元股份，以及同步進行的公開募股計畫。消息公布後，Alphabet 盤後股價下跌約 2%，反映市場對大規模增發股票可能稀釋股東權益的疑慮。

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此次私募交易中，波克夏海瑟威將以每股 351.81 美元認購 50 億美元 A 類普通股，並以每股 348.20 美元認購 50 億美元 C 類股票，兩者價格均低於週一收盤價。

市場人士指出，雖然發行價格存在折讓，但能夠引進波克夏海瑟威作為長期策略股東，對 Alphabet 而言具有重要象徵意義。

Check Capital Management 總裁兼投資長 Steven Check 表示，所有企業都樂見波克夏海瑟威成為股東，因為其長期持有、重視企業價值的投資風格深受市場肯定。

事實上，波克夏海瑟威近一年來已持續增持 Alphabet 股票。今年稍早公布的監管文件顯示，波克夏海瑟威已將持股規模擴大至約 166 億美元，並成為其最大的普通股投資部位之一。

市場認為，此次再投入 100 億美元，也顯示執行長阿貝爾 (Greg Abel) 領導下的波克夏海瑟威持續看好 Alphabet 在 AI 與雲端運算領域的長期發展潛力。

Glenview Trust 投資長 Bill Stone 指出，這次加碼投資反映阿貝爾相信 Alphabet 即使進一步發行新股，仍能從龐大的 AI 資本支出中獲得合理回報。

根據募資規劃，Alphabet 將先透過投資銀行承銷的公開發行募集 300 億美元，資金來源平均分配於強制轉換特別股相關存託股份，以及 A 類與 C 類普通股。

此外，公司預計第三季啟動規模 400 億美元的 ATM(At-the-Market) 股票發行計畫，讓公司可依市場狀況逐步出售 A 類與 C 類股票，以提高募資彈性並降低對市場的衝擊。

Alphabet 表示，目前企業客戶與消費者對其 AI 產品與服務需求持續強勁，甚至已超出公司現有供給能力。隨著生成式 AI 應用快速普及，無論是企業 AI 工具、雲端運算服務或自研 AI 晶片，均面臨擴產需求。

為了把握這波 AI 浪潮，Alphabet 今年 4 月已將全年資本支出預測上調 50 億美元，最新預估介於 1800 億至 1900 億美元之間。資金將主要投入資料中心建設、AI 伺服器、網路基礎設施及客製化 AI 晶片開發，以滿足快速成長的運算需求。

Alphabet 表示，過去一年已在全球六種貨幣市場累計發行超過 850 億美元債務工具，使總負債規模突破 1000 億美元。如今再搭配 800 億美元股權融資計畫，顯示公司正以前所未有的速度投入 AI 競賽。

目前全球科技巨頭正掀起新一輪 AI 基礎設施軍備競賽。除了 Alphabet 外，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 及 Meta Platforms (META-US)等企業也持續提高資本支出，以爭奪 AI 模型訓練、推論運算及企業 AI 服務市場。