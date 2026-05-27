SK海力士「不要錢」、要長約與定價權！Alphabet、微軟、Meta砸數十兆韓元搶產能遭拒

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 09:47

Alphabet、微軟、Meta砸數十兆韓元搶產能遭SK海力士拒絕。(圖：Shutterstock)

根據南韓《朝鮮日報》引述業界消息人士指出，SK 海力士管理層評估，目前公司資金狀況充足、在供應鏈中的議價能力也相當穩固，因此若接受特定客戶的資金支援，反而可能附帶排他性供貨條件，整體效益未必划算。

‌



因此，SK 海力士傾向將市場對產能的急迫需求轉化為談判優勢，要求簽訂至少五年以上的長期供應合約，並搭配預付款機制及最低價格保障條款。

一名半導體業界人士指出，核心風險在於：「如果由特定客戶出資建置產線，但未來該客戶因景氣下行而縮減需求，SK 海力士仍可能被綁定優先供貨義務，甚至被迫以低於市場行情的價格出貨。」

報導進一步提到，科技巨頭提出的資金參與方案主要分為兩大方向：

其一，是共同分攤位於京畿道龍仁、總投資規模約 31 兆韓元的晶圓廠一期建設費用。該廠完工後，預計每月可新增約 35 萬片晶圓產能，使整體產能提升至約 90 萬片規模。

其二，則是協助分擔艾司摩爾 (ASML-US) 極紫外光（EUV）曝光機台的採購支出。最新一代 High-NA EUV 設備單台價格約 4 億美元，約為現行機種的兩倍，SK 海力士也規劃導入總規模約 12 兆韓元的相關設備投資。

業界普遍解讀，科技巨頭之所以願意分攤設備與建廠成本，實際上是希望透過資本介入方式，提前鎖定未來的專屬產線與產能配置。

在拒絕引入股權綁定機制的同時，SK 海力士正將科技巨頭急於確保供應的需求，轉化為更具優勢的商業談判條件。

一位熟悉公司運作的知情人士透露，SK 海力士目前正與多家大型科技客戶洽談長期供應協議，主要談判方向包括提高預付款比例、簽訂至少五年以上的超長期合約，以及納入最低價格保障機制。

科技巨頭對供應安全的焦慮，也能從其財務與投資規模中看出端倪。微軟近期財報顯示，今年資本支出預計達 1,900 億美元，其中僅晶片與關鍵零組件成本上升就占約 250 億美元。

與此同時，Meta 則明確表示，正在透過「涵蓋整個供應鏈的長約」，以提前鎖定 AI 基礎設施所需資源；Alphabet 同樣披露，正投入數十億美元規模資金，加速建置 AI 相關基礎設施。

HBM 高度集中供應，SK 海力士掌握議價主導權

分析指出，SK 海力士之所以能對大型科技客戶的資金介入保持強勢立場，關鍵在於其在高頻寬記憶體（HBM）市場的結構性優勢。

目前 HBM 市場主要由 SK 海力士與三星電子兩家主導，而能夠穩定量產 AI 資料中心所需高階 HBM 的供應商實際上極為有限。SK 海力士目前已占據輝達 (NVDA-US) GPU 供應鏈中的主要 HBM 來源，且今年產能幾乎已全面售罄。

從財務表現也可印證其市場地位。今年第一季，SK 海力士營業利益率高達 72%，反映出高階記憶體需求的強勁支撐。