鉅亨網新聞中心 2026-06-03 17:10

隨著美伊戰爭進入第 96 天，雙方在軍事與外交上的對峙持續升級。據外媒引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗外交部 3 日表示，已獲得最高領袖穆傑塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 批准，正式成立「荷姆茲海峽問題工作小組」。

此工作組將與武裝部隊等機構協調，起草有關荷姆茲海峽的法律制度，相關草案已採納伊朗國家安全委員會的意見。

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在軍事行動方面，局勢同樣緊繃。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 宣稱，為回應美軍襲擊其油輪及格什姆島通訊塔的「侵略行為」，已發射導彈襲擊美以船隻「帕納亞」號，並對美國第五艦隊總部及地區空軍基地發動無人機與導彈攻擊。伊朗警告，破壞海峽安全將使美軍付出沉重代價。

然而，美軍中央司令部 (CENTCOM) 反駁稱，其自衛反擊行動成功擊中格什姆島目標，且所有針對美軍資產的襲擊均已被攔截，並無人員傷亡。

針對伊朗的法律動作與海峽封鎖，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 在國會聽證會上展現強硬立場。他明確表示，重開荷姆茲海峽是談判的前提，伊朗必須承諾清除水雷、停止向船隻開火且不收取費用。

盧比歐強調，美國不會僅因伊朗重開海峽就給予制裁豁免，解除制裁的前提是伊朗必須在核能計畫及高濃縮鈾儲量上做出重大讓步。

目前外交談判仍陷僵局。儘管美國總統川普聲稱雙方正「持續溝通」，但坦言結果難料。伊朗首席談判代表加利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則發出最後通牒，若以色列持續攻擊黎巴嫩，德黑蘭不僅將停止談判，更會與敵人展開「直接對抗」。