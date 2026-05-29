鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-29 19:30

隨著日元匯率再度跌向一個月前觸發官方干預的價位，全球金融市場正屏息觀望東京方面的下一步行動。

根據日本財務省周五 (29 日) 公布的最新數據，日本在 4 月 28 日至 5 月 27 日期間，已動用 11.7 兆日元 (約 734 億美元) 進入外匯市場進行護盤，規模略高於先前市場根據日本央行數據估算的 10 兆日元。儘管日本擁有約 1 兆美元的外匯儲備，但交易員普遍認為，當局不可能耗盡這筆資源，甚至不太可能使用其中很大一部分。

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高盛經濟學家 Yuriko Tanaka 分析指出，扣除已動用的資金，剩餘的外匯儲備理論上仍足以支撐 「約 30 輪」 的干預操作。

日元持續承壓源於多重外部與內部因素的交織。首先，長達 3 個月的中東危機推升了能源價格，對於幾乎完全依賴進口石油的日本造成嚴重的貿易衝擊。其次，日本央行在升息問題上保持謹慎態度，加上市場預期高市早苗政府可能進一步擴大財政刺激，這些因素都強化了日元的弱勢格局。

日本護盤行動的另一大制約因素在於國際協作。專家強調，「美國的理解至關重要」，因為大規模拋售外國資產 (特別是美國國債) 可能對美債價格產生負面影響。若華盛頓方面表示反對，不僅干預效果會打折扣，甚至可能引發更多投機性拋售。

此外，雖然頻繁干預可能面臨失去國際貨幣基金 (IMF)「自由浮動」匯率地位的風險，但日本官員與市場策略師普遍認為，抑制匯率過度波動才是首要任務，當局對此分類標準並不在意。

目前的局勢已演變為一場當局與投機者之間的「心理戰」。以往日本政府側重於匯率波動的速度，但現在似乎更傾向於守住 160 這一關鍵心理防線。