鉅亨網新聞中心 2026-05-29 17:10

作為全球晶片供應鏈的核心，ASML 正成為人工智慧（AI）繁榮的「二階贏家」。高盛分析師團隊在實地調研 ASML 總部，並與執行長 Christophe Fouquet 等高層會談後發布最新研報，整理出五大要點，包括產能擴充、CPU 崛起、儲存訂單、新技術場景和中國需求。

高盛直擊ASML總部後喊買進 揭AI需求5大新訊號。(圖:shutterstock)

高盛在報告供釋出高度積極訊號，維持 ASML 「買進」評級，12 個月目標價上看 1,600 歐元（對應 2027 年預期本益比 37 倍），並強調半導體資本支出週期仍有巨大的上漲空間。

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報告中，針對 ASML 的營運前景與技術趨勢總結了以下五大要點：

一、產能擴張進展順利 AI 驅動需求躍升空間大

ASML 管理層明確表示，公司 EUV 產能擴張正按計畫穩步推進，2026 年產能爬坡進展良好，並可望延續至 2027 年。該公司預計今年將交付超過 60 台 EUV 系統，2027 年則將突破 80 台，且近期交付能見度極高。

ASML 強調，當前湧現的大規模 AI 基礎設施建設計劃，意味著未來的投入規模將遠超市場預期，儲存客戶也正加速推進晶圓廠建設。

二、 邏輯與代工結構優化 CPU 躍升 AI 需求新引擎

高盛指出，ASML 在代工與邏輯晶片領域的客戶結構持續優化，例如三星代工正積極掌握邏輯與儲存整合的商機。

需求端方面，CPU 已成為重要的新成長引擎，其當前需求強度甚至可能超越 GPU。由於 CPU 在支撐日益複雜的 AI 工作負載中扮演不可替代的角色，這種跨客戶、跨運算架構的多元化需求，讓 ASML 的成長基礎更趨均衡且具持續性。

三、訂單能見度大幅提升 長週期預付款承諾增多

ASML 強調，邏輯和記憶體兩大客戶群的需求能見度均顯著改善。客戶正傾向以更長的交貨期下單，並表現出更強的預付款意願，這為 ASML 提供了更長遠的需求確定性。

高盛認為，來自兩大細分市場的深度參與，大幅降低了 ASML 產能擴張的執行風險，並為 2027 至 2028 年的前景提供強力支撐。

四、 High NA 技術門檻低 記憶體領域將率先規模化應用

在新技術滲透路徑上，High NA（高數值孔徑）EUV 技術在儲存領域的採用門檻相對較低，客戶不需額外的拼接製程即可直接取代特定光罩版。因此，High NA 在儲存領域的導入時間點預計將早於邏輯晶片。

此外，客戶對 DRAM 中 EUV 層數增長態度積極，高盛預估到 2030 年，記憶體應用中的 EUV 層數將從 2025 年的約 5 層翻倍成長至兩位數。

五、中國需求維持韌性 DUV 設備採購強度再提高

中國作為 ASML 的重要終端市場，當前需求整體保持穩健，現行出口管制對短期業務的增量影響有限。

由於採購 EUV 受到限制，中國客戶普遍採用多層堆疊的替代技術路徑來推進先進製程，這項對設備密集型製造路徑的依賴，客觀上帶動了對深紫外線（DUV）系統的持續採購需求，高盛認為這有助於支撐 ASML 相關產品線的毛利率水準。