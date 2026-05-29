〈星宇航空股東會〉年終獎金被酸 張國煒：「航空公司若那麼好賺 黃仁勳也可以來開一家」
鉅亨網記者王莞甯 台北
對於年終獎金在同業間偏低的市場批評，星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒在今 (29) 日股東會上回應，「公司有賺錢就會盡可能發，沒有賺那麼多就要接受，我已經出資也出力，沒有領過公司一毛錢，飛行也沒有加給，戰戰兢兢為大家服務」，更直言「其實可以當個公子哥遨遊天下，不需要來被人家罵慣老闆，航空公司那麼好賺就不需要我來弄，黃仁勳也可以來開一家」。
張國煒表示，星宇並不是賺很多錢卻不願發獎金，如果那麼好賺也不需要自己來做，作為新業者方方面面須突破，要談合作、要開航點，否則輝達執行長黃仁勳拿錢出來也可以成立一家。
張國煒強調「從來不要求員工共體時艱，獲利是大家一起跑出來的成績，就要接受，如果有員工覺得青春不能等那就沒辦法，畢竟勞動市場非常自由，選擇離開我也沒話講」。
至於有言論說拿自己財產來發年終獎金，張國煒回應「很可笑，這就先要繳贈與稅 20%」，公司有公司的制度。
張國煒堅信星宇一定會成長，惟航空業資本密集、勞力密集且技術密集，需要時間，做企業需要亦步亦趨，「看到華航和長榮航賺很多，心情也難過，但不妄自菲薄，到目前為止還蠻滿意星宇的成長」。
談及 SKYTRAX 五星級航空公司被酸買榜，張國煒認為，即便是國泰航空、新加坡航空都要在國際線打拚、也要投廣告，「唱衰的人能告訴我怎麼做嗎」，希望民眾以正面眼光看待。
- 權證小哥從籌碼動向看懂下半年原物料
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇