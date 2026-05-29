〈星宇航空股東會〉年終獎金被酸 張國煒：「航空公司若那麼好賺 黃仁勳也可以來開一家」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-29 12:48

星宇航空董事長張國煒。(鉅亨網記者王莞甯攝)

張國煒表示，星宇並不是賺很多錢卻不願發獎金，如果那麼好賺也不需要自己來做，作為新業者方方面面須突破，要談合作、要開航點，否則輝達執行長黃仁勳拿錢出來也可以成立一家。

‌



張國煒強調「從來不要求員工共體時艱，獲利是大家一起跑出來的成績，就要接受，如果有員工覺得青春不能等那就沒辦法，畢竟勞動市場非常自由，選擇離開我也沒話講」。

至於有言論說拿自己財產來發年終獎金，張國煒回應「很可笑，這就先要繳贈與稅 20%」，公司有公司的制度。

張國煒堅信星宇一定會成長，惟航空業資本密集、勞力密集且技術密集，需要時間，做企業需要亦步亦趨，「看到華航和長榮航賺很多，心情也難過，但不妄自菲薄，到目前為止還蠻滿意星宇的成長」。