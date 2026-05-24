鉅亨網編譯莊閔棻
滙豐銀行全球經濟團隊最新報告指出，荷姆茲海峽因美伊衝突關閉近 12 週，已對全球通膨造成難以逆轉的衝擊。即便美伊迅速達成協議、海峽重新開放，供給側震盪的影響仍將持續發酵，預計將有更多央行被迫升息。
滙豐將 2026 年布倫特原油均價預測上調至每桶 95 美元，較先前預估高出 15 美元。該預測假設海峽自 6 月中旬起逐步恢復運作，並於第三季末完全正常化。
然而報告強調，市場關注焦點不應侷限於原油。航空煤油、柴油等成品油，以及化肥、硫磺、石腦油、乙二醇等塑料原料，乃至鋁和氦氣均面臨短缺危機，且成品油庫存水位遠低於原油，脆弱性更高。
中東地區在多項關鍵大宗商品中佔全球出口量的 15% 至 20%。
報告警告，下游衝擊將沿產業鏈傳導至汽車、半導體、包裝與食品等行業。亞洲地區對中東供應的依賴程度最深，其中泰國、新加坡、韓國與菲律賓首當其衝。
滙豐指出：「海峽每多關閉一天，受波及的大宗商品和石油相關產品範圍就在擴大，企業別無選擇，只能漲價。」
儘管整體經濟數據仍具韌性，2026 年初美國就業與企業庫存表現強勁、英國首季 GDP 穩健、中國 4 月出口持續成長，但能源價格已快速向終端傳導，全球信心指標正在下滑。
僅今年 2 月至 4 月間，美國及歐元區主要經濟體的 CPI 漲幅中，能源貢獻便已超過 1 個百分點。
東南亞所受衝擊更為劇烈：泰國能源對通膨的貢獻高達 3.9 個百分點，菲律賓達 2.8 個百分點。
此外，美國核心通膨也呈上行趨勢，機票與租金為主要推手；菲律賓、墨西哥與印度的食品價格壓力同樣持續升溫。
在較貧困地區，衝擊已從數據化為現實，東盟、南亞及非洲部分地區出現燃料配給、農作物棄收與商店提前關門等現象。
面對外界對「升息是否過早」的質疑，滙豐援引 2022 年各央行行動遲緩的教訓，明確表態：「未能及時縫一針，最終不得不多縫很多針——現在這關乎信譽。」
在各主要央行的政策路徑上，滙豐預測：
在金融市場層面，美股標普 500 指數在廣泛的企業獲利成長驅動下創下歷史新高，動能已不再侷限於科技股。
然而，債券市場持續承壓，美英兩國 10 年期公債殖利率均攀升至近年高位。
天然氣價格表現好於預期，大致符合滙豐「樂觀情景」預測，一定程度上緩解了歐洲的財政壓力。
滙豐總結認為，此次供給側衝擊具有持續性與非線性擴散的雙重特徵，亞洲與歐洲所受衝擊較美國更為深重。當前最大的不確定性，仍在於美伊衝突何時結束，拖得愈久，「縫針」的代價便愈高昂。
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