鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 18:51

滙豐銀行全球經濟團隊最新報告指出，荷姆茲海峽因美伊衝突關閉近 12 週，已對全球通膨造成難以逆轉的衝擊。即便美伊迅速達成協議、海峽重新開放，供給側震盪的影響仍將持續發酵，預計將有更多央行被迫升息。

滙豐將 2026 年布倫特原油均價預測上調至每桶 95 美元，較先前預估高出 15 美元。該預測假設海峽自 6 月中旬起逐步恢復運作，並於第三季末完全正常化。

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然而報告強調，市場關注焦點不應侷限於原油。航空煤油、柴油等成品油，以及化肥、硫磺、石腦油、乙二醇等塑料原料，乃至鋁和氦氣均面臨短缺危機，且成品油庫存水位遠低於原油，脆弱性更高。

中東地區在多項關鍵大宗商品中佔全球出口量的 15% 至 20%。

報告警告，下游衝擊將沿產業鏈傳導至汽車、半導體、包裝與食品等行業。亞洲地區對中東供應的依賴程度最深，其中泰國、新加坡、韓國與菲律賓首當其衝。

滙豐指出：「海峽每多關閉一天，受波及的大宗商品和石油相關產品範圍就在擴大，企業別無選擇，只能漲價。」

經濟尚有韌性，但通膨快速向終端傳導

儘管整體經濟數據仍具韌性，2026 年初美國就業與企業庫存表現強勁、英國首季 GDP 穩健、中國 4 月出口持續成長，但能源價格已快速向終端傳導，全球信心指標正在下滑。

僅今年 2 月至 4 月間，美國及歐元區主要經濟體的 CPI 漲幅中，能源貢獻便已超過 1 個百分點。

東南亞所受衝擊更為劇烈：泰國能源對通膨的貢獻高達 3.9 個百分點，菲律賓達 2.8 個百分點。

此外，美國核心通膨也呈上行趨勢，機票與租金為主要推手；菲律賓、墨西哥與印度的食品價格壓力同樣持續升溫。

在較貧困地區，衝擊已從數據化為現實，東盟、南亞及非洲部分地區出現燃料配給、農作物棄收與商店提前關門等現象。

央行升息：捍衛信誉，而非過度反應

面對外界對「升息是否過早」的質疑，滙豐援引 2022 年各央行行動遲緩的教訓，明確表態：「未能及時縫一針，最終不得不多縫很多針——現在這關乎信譽。」

在各主要央行的政策路徑上，滙豐預測：

歐洲央行：預計 6 月、7 月、9 月各升息 1 碼（若海峽立即重開則可能僅升一次），2027 年或將轉向降息；

英國央行與日本央行：可能於 6 至 7 月升息；

聯準會：基準情景下 2026 年維持利率不變，但在新任主席華許（Kevin Warsh）主導下，疊加關稅與移民政策帶來的供給衝擊，年內升息風險不容忽視；

新興市場：菲律賓、印度、印尼（下半年）、波蘭、捷克及南非預計進一步升息，貨幣貶值壓力正持續強化升息必要性；

澳大利亞與挪威：則可能已完成本輪升息週期。

最大變數：衝突何時落幕

天然氣價格表現好於預期，大致符合滙豐「樂觀情景」預測，一定程度上緩解了歐洲的財政壓力。