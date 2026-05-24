美國白宮附近爆槍擊！川普事發時人在白宮、男子朝特勤局開火遭擊斃

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 12:01

美國特勤局表示，一名男子於週六（23 日）傍晚在白宮附近的安全崗哨朝執勤人員開槍，遭警方還擊後送醫不治。

美國白宮附近爆槍擊。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，特勤局給媒體的聲明指出，該男子走近位於第 17 街與賓夕法尼亞大道交叉口的白宮安全崗哨，從包包中掏出槍枝對執勤人員開槍射擊，執法人員隨後開槍還擊，擊中了嫌犯。

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根據《CBS》等媒體報導，下午 6 時剛過，現場響起約 20 聲槍響。事發時，不少媒體記者正聚集在白宮北草坪，特勤局人員隨即清場，將在場記者帶入白宮簡報室躲避，並大喊「趴下」、「有人開槍」。

事件中另有一名旁觀者中彈，但聲明未說明傷勢嚴重程度。特勤局另一份聲明則指出，目前尚不清楚該旁觀者究竟是在槍嫌開槍時中彈，還是在雙方交火過程中受到波及。

《福斯新聞》引述一名政府高級官員的話指出，槍手朝白宮開了三槍。《CBS》則引述執法部門消息人士稱，嫌犯已被送醫，情況危急。受傷路人傷情嚴重。

一名執法人員向《路透》透露，這名槍擊嫌犯被認定為「情緒不穩定人士」，且此前曾被發布「禁止接近令」。

特勤局表示，沒有任何執法人員在事件中受傷，並補充指出，美國總統川普在事發當時正身處白宮內。