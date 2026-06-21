鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-22 00:01

美國總統川普週日（21 日）揚言將對伊朗重啟戰事。與此同時，美國副總統范斯（JD Vance）正與伊朗官員展開和平協議簽署後首次會談，不過談判進程因德黑蘭宣布封鎖何姆茲海峽而蒙上陰影。

根據《路透》報導，川普在 Truth Social 上寫道：「伊朗必須立即阻止其在黎巴嫩那些拿著高額報酬的代理人繼續製造麻煩。如果他們不停止，我們將再次對伊朗採取非常強硬的打擊措施，就像我們上週做的那樣，而且這次只會更猛烈！」

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這場在瑞士山區度假勝地 Buergenstock 舉行的會談，是雙方依據一週前達成的諒解備忘錄所進行的首次正式磋商。

該備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽，並停止所有敵對行動，包括美國盟友以色列於今年 3 月入侵的黎巴嫩境內衝突。

然而，伊朗指責華府未能履行其停止黎巴嫩戰事的承諾，因此宣布再次關閉荷姆茲海峽，並表示週日的會談不會討論伊朗核計畫等實質性議題。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）表示，週日的會談將僅進行一天。巴蓋伊指出，由於美國政府未能保證黎巴嫩停火，因此本次會談將僅聚焦於落實諒解備忘錄本身，而不會觸及原定於下一階段談判討論的實質議題。

在卡達調解人在場的會談中，范斯試圖淡化黎巴嫩暴力衝突的影響，表示近來在結束當地敵對行動方面已有進展。他說：「這類事情總是會有些棘手混亂。」

儘管雙方上週五（10 日）已宣布黎巴嫩新一輪停火，但當地戰事幾乎沒有平息跡象。伊朗週六（20 日）表示，鑑於此一情況，已再次關閉何姆茲海峽。

僅管美方官員對海峽是否真的再度封閉表示存疑，但商用航運數據顯示，伊朗宣布後航運狀況立即出現劇烈變化：僅有一艘小型油輪開啟定位訊號穿越海峽，相較於近日恢復至戰前水準、單日數十艘船舶通行的盛況，形成鮮明對比。

伊朗《法爾斯通訊社》週日引述一名軍方消息人士的話指出，當局已暫停核發船舶通行許可，直至另行通知。整場戰爭期間，許多航運公司皆表示，未經伊朗許可穿越海峽過於危險。

伊朗同時表明，包括核子計畫等下一階段談判，須等到黎巴嫩戰事結束、且伊朗獲得承諾的經濟利益後才能展開。