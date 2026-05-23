鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 06:20

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫週六（23 日）在德黑蘭會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾，明確表示美國並非談判中的誠信一方，伊朗絕不會在國家核心權益上妥協。

根據《路透》報導，伊朗國家媒體指出，穆尼爾此行亦會見了伊朗總統佩澤希齊揚，外長阿拉格齊亦在場陪同，穆尼爾並與阿拉格齊舉行了兩輪會談，隨後啟程離境。

‌



據悉，此次談判聚焦於伊朗提出的一份 14 點文件，伊朗視此文件為談判的核心框架，雙方亦就此交換意見。

卡利巴夫表示，伊朗將透過戰場與外交兩條路徑，捍衛自身的「合法權利」，但他同時強調伊朗已多次重申的立場，稱美國是「毫無誠信的一方」。

他同時警告，伊朗武裝部隊已在停火期間重建戰力，若美國「愚蠢地重新挑起戰爭」，其後果將比衝突初期更加猛烈且更加痛苦。

在歷經數週激烈衝突後，荷姆茲海峽目前仍對多數船隻封閉，全球能源市場持續動盪，儘管雙方已達成脆弱停火協議，局勢仍高度緊繃。巴基斯坦積極推動地區調解，試圖縮小伊朗與美國之間的分歧。

美國國務卿盧比歐週五（22 日）表示，美方已見到談判取得若干進展，但仍需更多努力；伊朗外交部則回應稱，雙方歧異依然深刻且重大。