鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 16:50

《紐約時報》週六（23 日）披露，美伊兩國正在磋商的協議草案，核心內容之一為伊朗須放棄其高濃縮鈾庫存，然而此一說法與伊朗官方近期立場明顯相互牴觸，德黑蘭方面多次表示，當前談判階段尚不涉及核問題的深入討論。

打臉《紐時》報導！伊朗：核問題根本未被提及。(圖：Shutterstock)

《紐約時報》引述兩名美國官員說法指出，伊朗已原則同意在美國總統川普所提協議框架下，交出現有濃縮鈾庫存。

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協議關鍵要素之一，即是「德黑蘭必須明確承諾放棄其高濃縮鈾庫存」。不過，目前川普提出的方案尚未明確規範，伊朗應以何種具體方式移交或處置這批庫存，相關細節預計留待下一輪談判繼續討論。

在經濟條款方面，據報協議另一重要內容為解除對伊朗海外凍結資產的限制。美方官員指出，伊朗須待雙方正式達成核協議後，方可重新取得這些資產，並將其注入美國及盟友所設立的所謂「重建基金」。

然而，伊朗方面的表態與上述說法存在明顯落差。

伊朗外交部發言人巴加埃 23 日接受伊斯蘭共和國廣播電視台採訪時表示，目前美伊談判的重心在於推動終結「被強加的戰爭」，核問題暫不在議程之內，最快可能在 30 至 60 天後的下一階段，才會正式展開核問題談判。

《塔斯尼姆通訊社》同日也援引知情人士說法指出，伊朗沒有向美國提出暫停鈾濃縮 10 年的建議，相關媒體通報有誤。

報導稱，伊美雙方目前交流的所有議題，均僅限於停止敵對行動，核問題根本尚未被提及。

此外，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）23 日訪問印度期間亦重申，美國絕不允許伊朗發展核武器。

圍繞談判進展，美伊雙方正各自釋出不同版本的訊息，外界難以判斷實際進度。川普 23 日下午在社群媒體發文宣稱，美伊雙方已「基本談妥」一份協議，待美伊及相關伊斯蘭國家最終確認後即可定案，並稱協議內容涵蓋荷姆茲海峽的開放問題。