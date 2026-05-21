鉅亨網新聞中心 2026-05-21 17:50

Google 於 5 月 19 日至 20 日，在美國加州山景城舉辦了年度開發者大會 (I/O 2026)，執行長 Sundar Pichai 在會中正式宣布，「我們已進入代理式 Gemini(Agentic Gemini)」時代，並將 AI 代理全面整合進搜尋、瀏覽器、手機、工作軟體甚至是智慧眼鏡中。

他強調，這場盛會象徵著一個重大的系統性轉向：AI 不再僅僅是「回答問題」的聊天機器人，而是進化為能「採取行動」的 AI 代理 (AI Agents)。

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數據與基礎設施支撐 AI 的飛速增長

過去一年是 Google AI 技術飛速發展的一年。Pichai 指出，Gemini App 的月活躍用戶已突破 9 億，每日請求量增長了 7 倍。目前，Google 模型 API 每分鐘處理約 190 億個 Token，每月處理量更達到驚人的 3.2 千兆 (quadrillion) 個，同比增長 7 倍。

為了支撐如此龐大的算力需求，Google 宣布今年的資本支出將高達 1800 億至 1900 億美元。此外，Google 推出了第八代 TPU (TPU 8)，包含針對大規模預訓練優化的 TPU 8t，以及專為推理設計、顯著降低延遲的 TPU 8i。

核心模型：Gemini 3.5 與 Gemini Omni

大會首日發布了 Gemini 3.5 Flash，這是 Gemini 3.5 系列的首款模型。它在編碼與代理任務上表現優異，且生成輸出 Token 的速度比其他前沿模型快約 4 倍，成本卻不到同級模型的一半。更強大的 Gemini 3.5 Pro 則預計於下個月推出。

另一亮點是影片生成模型 Gemini Omni。這是一款具備物理規律理解 (如重力、流體力學) 的「世界模型」，能實現多模態的互動與編輯。使用者可以透過自然語言對產出的影片進行對話式編輯，例如修改角色背景或場景，重新定義了視覺內容的創作方式。

代理式企業與個人助理：Gemini Spark 與 Antigravity

Google 正積極實踐「代理式企業 (Agentic Enterprise)」的願景。大會推出了 Gemini Spark，這是一款 24/7 全天候運行的個人 AI 代理。由於它運行在 Google Cloud 虛擬機器上，即便用戶合上筆記型電腦，它也能在背景持續執行任務，如自動寄信、追蹤活動細節、或跨應用程式協調工作流。

針對開發者，Google 升級了 Antigravity 2.0 平台。這是一個獨立的桌面應用程式，專為「代理優先」的開發而設計，能引導並協調多個自主代理執行複雜的工程任務。

搜尋與購物：重塑核心入口

Google 搜尋迎來了 25 年來最大的升級。全新的資訊代理 (Information Agents) 能在背景全天候監控特定主題，並在發現新資訊時主動更新結果。此外，Google 推出了 AI Mode，讓搜尋框支援多模態輸入，並能動態生成可互動的 UI 面面 (如周末旅行計畫表)。

購物體驗也因 Universal Cart(通用購物車) 而改變。這款 AI 代理驅動的購物車能跨平台追蹤優惠、價格歷史，並會主動提醒產品間的相容性問題 (例如組裝電腦時零件是否匹配)。

工作模式與硬體創新

在 Google Workspace 方面，Docs Live 實現了語音導向的文檔編輯，讓使用者能透過「腦力激盪」式的口述直接生成結構化文件。新工具 Google Pics 則讓使用者能精確掌控圖像中的單一物件進行編輯。

硬體方面，Google 預告了與 Gentle Monster 和三星等夥伴合作的 Android XR 智慧眼鏡。這款智慧眼鏡分為語音型與顯示型，能透過 Gemini 提供實時導航、翻譯，甚至能直接幫用戶下單咖啡，過程中手機完全無需拿出口袋。

安全與責任：SynthID 與 CodeMender