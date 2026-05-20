鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 14:20

美國長天期公債殖利率持續飆升，市場對通膨再起的憂慮日益加深。週三（20 日）盤中，30 年期美國公債殖利率一度突破 5.20%，創下 2007 年以來最高水準；10 年期公債殖利率則逼近 4.70%，寫下 2025 年 1 月以來新高。5 年期、7 年期及 2 年期公債殖利率亦同步走揚。

殖利率急升的背後，是市場對通膨捲土重來的高度警惕。近期美國 CPI 與 PPI 數據雙雙偏熱，疊加受伊朗局勢影響而走揚的國際油價，進一步推升成本壓力，令固定收益市場投資者深感不安。

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中信證券指出，通膨壓力已超出市場預期，加之聯準會官員近期發言普遍暗示未來升息的可能性，市場已開始定價 2027 年重啟升息的風險，致使美債殖利率大幅攀升。

該機構並警告，美伊衝突長期化的風險持續上升，油價上行與通膨壓力將構成美債殖利率的主要上行風險。

聯準會官員近期的表態亦趨於謹慎。堪薩斯市聯邦準備銀行主席施密德於 5 月 14 日表示，持續通膨已成為當前最緊迫風險，油價走高正侵蝕家庭購買力並推升企業成本。

波士頓聯邦準備銀行主席柯林斯則於 5 月 13 日表示，若未來數月通膨壓力持續擴大，聯準會可能有必要升息，儘管這並非她目前的基本情境預測。

在能源供給面，荷姆茲海峽持續緊張局勢令全球原油供應失血已歷數月。美國 EIA 數據顯示，5 月上旬商業原油庫存單週驟降 430 萬桶，汽油庫存亦持續低於 5 年均值，顯示「以庫存對沖封鎖」的緩衝空間已近枯竭。

東吳證券警告，6 月公布的 5 月通膨數據將是一場宏觀層面的終極壓力測試，一旦大幅超預期，恐全面引爆市場定價長期供應鏈中斷的新一輪衝擊。

多家機構上看殖利率 5.5%，股市高估值面臨考驗

30 年期美債 5% 的殖利率水準長期被視為市場「紅線」，但這道防線已然失守，且殖利率仍在持續攀升。

花旗銀行宏觀利率策略師 Jim McCormick 指出，市場焦點很可能將轉向 5.5% 此一位置，而上一次 30 年期美債殖利率觸及該水準，已是 22 年前的事。

巴克萊銀行全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 則直言，在債務擴張速度超越經濟成長、通膨形勢惡化，且缺乏財政改革政治意願的當下，幾乎沒有理由去追逐長天期公債。

殖利率持續走揚也為美國股市帶來隱憂。東吳證券指出，在 6 月 17 日聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）主持的首次利率決策會議落幕之前，市場對其貨幣政策立場資訊仍非常有限，此一不確定性將倒逼市場在 6 月中旬前持續提前交易緊縮預期，高估值資產將面臨嚴峻的流動性與估值考驗。

中信建投則相對樂觀，認為美債殖利率走高短期內或抑制 AI 與半導體板塊的漲勢，但長期而言，產業趨勢才是科技板塊行情的決定性因素。