鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 12:00

最新數據顯示，海外投資人對日本超長期公債的信心出現明顯鬆動，4 月外資淨賣超 813 億日元 (約 5.12 億美元) 原始期限超過 10 年日債，為 2024 年 12 月來首見淨流出，也是逾一年來首次轉為賣超，凸顯市場對通膨與財政支出擴張的憂慮正快速升溫。

2024年來首見！日超長期國債出現首次外資淨流出 逾一年來首次轉為賣超(圖:shutterstock)

隨著日本央行 (BOJ) 逐步推進貨幣政策正常化，以及縮減購債規模，海外投資人在日債市場的影響力日益增加。

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借貸成本走高也讓日本決策官員高度警戒，日本財務大臣片山皋月已暗示在編列補充預算時須將債市動態納入考量。

巴克莱证券日本外匯與利率策略主管門田真一郎表示，這波拋售「暴露出日本公債市場的脆弱性」，在財政擴張與央行步調過慢的雙重疑慮夾擊下，賣壓已成為推升日本國債殖利率的重要推力。

受此影響，日本基準的 30 年期國債殖利率本周攀上歷史新高，創 1999 年該期限債券首次發行以來的最高水準。