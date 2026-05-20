鉅亨網新聞中心 2026-05-20 16:20

全球金融市場正屏息關注債券市場的劇烈動盪。自 5 月中旬以來，全球主要已開發國家債市均遭拋售，殖利率罕見同步飆高。美國 30 年期公債殖利率周二 (19 日) 一度衝上 5.18%，創下自 2007 年金融海嘯前夕以來的最高水準。

拋售潮不僅侷限於美國，日本 30 年期國債殖利率突破 4%，為 1999 年以來最高，英國與德國的長天期債券同步攀升，30 年期英債殖利率達到 1998 年 3 月以來的高點，10 年期德債殖利率則為 2011 年 5 月以來最高。

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分析師高度警惕

華爾街多位權威專家對此表達高度警惕。美國銀行首席投資策略師 Michael Harnett 將 30 年期美債殖利率 5% 形容為「馬其諾防線」，警告一旦該防線失守，恐開啟市場的「毀滅之門」，迫使高風險資產如股票與房地產的投資門檻大幅拉高。

在貨幣政策方面，Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 指出，當前的利率水準顯然不足以遏制通膨，預期聯準會 (Fed) 未來幾個月極可能不得不重啟升息。

哥倫比亞線程投資的 Anthony Willis 呼應此看法，指出全球金融狀況已顯著收緊，歐洲與英國央行可能在 6、7 月率先採取行動。市場目前已定價聯準會在 12 月升息的機率約為 44% 至 55%，徹底反轉了年初的降息預期。

四大推手：通膨、赤字、AI 與供給失衡

綜合分析師看法，推動殖利率上揚的主要力量來自四方面：

能源通膨二次衝擊：中東戰事導致油價逼近每桶 100 美元，市場擔憂通膨巨獸再度甦醒。

財政赤字與供應過剩：美、英、日等國債務負擔均超過 GDP 的 100%。美國財政部因赤字擴大必須發行更多公債，但在需求端，海外央行等傳統大買家正在減持，供過於求迫使價格下跌。

AI 資本支出過熱：科技巨頭在 AI 基礎設施投入數千億美元，造成金融環境極度寬鬆，成為推升殖利率的隱形推手。

期限溢價回升：貝萊德智庫 (BlackRock) 指出，受到供給端衝擊與政策不確定性影響，長期期限溢價 (Term Premia) 正在大幅攀升，建議減碼長天期美債。

市場啟示：資產定價「水位線」的永久改變

殖利率被視為全球資產定價的「水位線」。巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 形容全球能源衝擊如同「蛋糕上的櫻桃」，正推動央行陷入「單向轉動的棘輪」。摩根資產管理投資組合經理 Priya Misra 則擔憂全球長債已陷入「相互強化」的惡性循環。