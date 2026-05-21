鉅亨網新聞中心 2026-05-21 12:12

全球 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 20 日盤後公布財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，但驚喜幅度不如以往，加上第二季展望未達最樂觀預期，難以「餵飽」市場高期待。在利多出盡賣壓湧現下，股價盤後劇烈震盪，一度下跌逾 3%。

輝達賺翻股價卻重挫？並非不夠強 是華爾街胃口失控了。(圖:shutterstock)

根據輝達公布的 2027 財年第一財季財報，截至 2026 年 4 月 26 日為止，公司單季總營收高達 816.2 億美元，年增率高達 85%。這項數據不僅刷新單季歷史紀錄，也高於分析師預期的 3.1%。

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在獲利表現上，非 GAAP 口徑下調整後的每股盈餘年增 140%，達到 1.87 美元，明顯高於市場預期的 1.76 美元，顯示獲利成長的速度正在重新加快。

業績大爆發 華爾街因歷史規律不買單

既然數據通通超越預期，為什麼股價還會下跌？美銀分析師在財報公布前就指出，在過去 10 個季度中，輝達的實際營收平均會比財測中位數高出 7% 至 8%。

按照這個歷史規律推算，市場對本季營收的潛在期待，其實早已拉高到 830 億至 840 億美元之間。

換句話說，輝達這次公布的實際營收，比市場預期區間的低端還低了將近 1.7%，這讓已經習慣看它大幅超標的華爾街，反而覺得這份成績單驚喜不足 。

資料中心撐起九成江山 卻成雙面刃

從業務結構來看，AI 算力的極致需求依然是輝達成長的絕對主線。輝達的核心核心業務資料中心在第一季錄得 752 億美元的營收，年增率達 92%，較上一季度所創的紀錄也成長了 21%。

其中，負責供應 AI 晶片的資料中心計算營收創下 604 億美元新高，而資料中心網路營收更在網通產品推波助瀾下，年增 199% 達到 148 億美元。

目前資料中心業務已經佔了輝達總營收的九成以上，這項數據釋放出一個強烈訊號，代表全球雲端大廠與企業客戶對 AI 基礎設施的軍備競賽還在瘋狂開出，短期內並未看到降溫跡象。

然而這也是一把雙面刃，當一間公司的命脈高度綁定在單一市場時，投資人對於任何邊際變化都會變得極度敏感。

即便 752 億美元本身超越預期，只要成長速度沒有明顯高於先前的樂觀假設，股價就會出現利好兌現式的劇烈波動 。

毛利率站穩頂峰 市場放大鏡檢視天花板

另一個引發市場放大鏡檢視的指標是輝達傲人的賺錢能力。本季輝達的非 GAAP 毛利率繳出 75.0% 的驚人表現，高於市場預期的 74.5%，較去年同期更是大幅暴增 14.2 個百分點。

在半導體產業中，能維持如此高昂的毛利率，充分展現了輝達在晶片硬體、軟體生態系以及供應鏈議價上的龍頭壟斷地位。

不過若與上一季度創下一年半新高的 75.1% 相比，本季毛利率其實微幅下滑了 0.1 個百分點。雖然下滑幅度微乎其微，但高處不勝寒，對於估值已經很高的輝達來說，市場會非常敏感地觀察毛利率是否已經接近階段性高點。

尤其在後續產品切換、供應鏈擴張與客戶結構變化的過程中，投資人都會持續緊盯後續毛利率能否繼續維持在 75% 左右的高檔。

下季財測再創新高 未計入中國市場隱含雙重意義

展望未來，輝達預估第二季營收中位數為 910 億美元，再度刷新單季歷史紀錄。雖然這個數據高於華爾街平均預期的 870 億美元，但依舊低於最樂觀分析師所看好的 960 億美元。同時，第二季的非 GAAP 毛利率則預估維持在 75.0% 的水準。

值得注意的是，輝達特別說明這份財測，完全沒有計入來自中國市場的任何資料中心計算營收。

在高壓的出口管制與地緣政治風險下，輝達採取了極為保守的處理方式，這背後隱含著雙重意義。一方面，這有助於降低未來指引兌現的風險；另一方面，這也證明了即便沒有中國市場的進帳，全球其他地區的需求也足夠強勁。

這也意味著，如果未來中國相關業務出現邊際改善，理論上還能為輝達帶來額外的上行空間 。

狂砸現金回購並暴增股利 難敵成長驚喜變小的擔憂

為了安撫投資人並展現手頭現金充裕的底氣，輝達董事會這次祭出了豪爽的資本回報計畫，宣布授權追加 800 億美元的股票回購規模。

與此同時，公司也將季度股利從每股 0.01 美元大幅提高 24 倍至 0.25 美元，這筆股息預計會在 2026 年 6 月 26 日正式支付。

大型科技股砸大錢買回自家股票或調高股息，通常能在股價波動時提供下檔支撐，也有助於美化每股盈餘的表現。但對於輝達這種高成長、高估值的瘋狂科技股而言，股利和回購通常不是市場定價的第一變數。

投資人真正關心的依然是 AI 晶片需求、產品迭代節奏與利潤率趨勢。換句話說，800 億美元的回購固然是長期利多，但在短期內，依然難以單獨抵消市場對成長驚喜不足的實質擔憂。

新版財報框架過渡中 短線重新定價增加交易噪音

除了數據本身，輝達在本季也宣布正式朝著新版財報報告框架過渡，未來將設立資料中心與邊緣運算兩大市場平台，藉此更精準地反映其當前及未來的成長驅動切換。

在新的架構下，資料中心會細分為超大模規模市場與包含 AI 雲、工業與企業級 AI 工廠的 ACIE 市場；邊緣運算平台則會著重涵蓋 PC、遊戲主機、機器人設備與汽車系統等支援實體 AI 的資料處理設備。

雖然這項改動是為了展現輝達在各行各業蘊藏的成長機會，但對華爾街的分析師與高頻量化交易資金來說，報告口徑的調整會影響投資人對不同業務線的可比性分析。

分析師需要重新整理不同業務之間的歸類方式與歷史口徑的可比較性，這在財報發布初期無形中增加了許多短線模型的計算噪音。這也是導致財報公布後，輝達股價在盤後交易時段，上下劇烈震盪的核心原因之一。