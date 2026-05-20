鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 07:10

《MarketWatch》報導，分析師指出，三星電子 (Samsung Electronics) 工會準備於周四 (21 日) 發起為期 18 天的大罷工，這對美光 (Micron Technology)(MU-US) 來說可能是一大利多。

在傳出約 4.8 萬名三星員工計劃罷工後，美光股價周三大漲 4.8%。此次罷工起因於三星管理層與工會談判破裂。

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分析師認為，對原本就供應吃緊的記憶體市場而言，這場罷工衝擊可能相當嚴重，而美光受惠的程度，甚至不只短期供應中斷。

Itau BBA 分析師 Stephano Gabriel 表示，由於目前記憶體市場供需缺口「已經是一大問題」，若三星生產中斷 15 至 20 天，現貨價格恐進一步飆升，並有利於美光。

他在書面評論中指出，「最大的好處，可能是美光能拿下更多未來訂單 (或提高價格溢價)，因為對正在建設 AI 資料中心的大型雲端業者而言，供應鏈穩定性至關重要。」

Baptista Research 分析師 Ishan Majumdar 則表示，美光投資人現在關注的不只是三星「短期供應中斷」的影響，同時考慮到「更廣泛的 AI 記憶體超級循環」，高頻寬記憶體 (HBM) 供應短缺與價格走強，可能讓美光一路受惠至 2027 年。

Majumdar 也提到，當三星陷入勞資衝突之際，美光似乎正在南韓積極挖角 HBM 人才，「這顯示美光正試圖強化自己在 AI 記憶體生態系中的地位，而不只是被動受惠於供應短缺。」

南韓媒體也報導，美光近期正持續加大在首爾的招募力度。