台股今 (20) 日 520 慶祝行情落空，在台積電走勢震盪下，一度跌破 4 萬點大關，不過在聯發科力守紅盤下，尾盤跌點收斂，下跌 154.74 點或 0.39%，收在 40020.82 點，險守四萬大關，成交量縮減至 9789 億元，日 K 線連續第 4 天收黑。