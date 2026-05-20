鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (20) 日 520 慶祝行情落空，在台積電走勢震盪下，一度跌破 4 萬點大關，不過在聯發科力守紅盤下，尾盤跌點收斂，下跌 154.74 點或 0.39%，收在 40020.82 點，險守四萬大關，成交量縮減至 9789 億元，日 K 線連續第 4 天收黑。
觀察權值股走勢，台積電 (2330-TW) 終場下跌 20 元或 0.91%，跌破 2200 元，收最低 2185 元，鴻海 (2317-TW) 亦同步走跌 2.04%，聯電 (2303-TW) 下跌 4.42%、台光電 (2383-TW) 跌逾 3%，壓抑大盤表現。另外，愛普 *(6531-TW)、大立光 (3008-TW) 也遭賣壓調節，都跌約 5% 上下。
聯發科 (2454-TW) 逆勢撐盤收漲 2%，外資法人上調半導體通路雙雄目標價，大聯大 (3702-TW) 漲停、文曄 (3036-TW) 也漲半根停板，臻鼎 - KY (4958-TW)、新代 (7750-TW) 漲逾 7% 以上，鴻勁 (7769-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 等漲逾 5%。
被動元件族群再度點火上攻，國巨 *(2327-TW) 漲 4.63%，收 520 元再創分割後新高，華新科 (2492-TW)、臺慶科 (3357-TW)、越峰 (8121-TW)、立敦 (6175-TW)、天二科技 (6834-TW)、華容 (5328-TW)、聚鼎 (6224-TW)、立隆電 (2472-TW)、堡達 (3537-TW)、凱美 (2375-TW)、日電貿 (3090-TW)、鈞寶 (6155-TW)、鈺邦 (6440-TW) 等均亮燈漲停，成為盤面上最強勢族群。
非電族群方面，長榮 (2603-TW) 今日強漲 8%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也雙雙收紅；中信金 (2891-TW) 大漲逾 4%，也都是表現相對強勢。
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