鉅亨網新聞中心 2026-05-20 10:40

輝達 (NVDA-US) 宣布，旗下首款專為代理式 AI(Agentic AI) 設計的 Vera CPU 已完成首批交付，客戶包括 Anthropic、OpenAI、SpaceX AI 以及甲骨文 (ORCL-US) 雲端基礎設施 (OCI)。這也意味著輝達執行長黃仁勳先前所稱的「下一個數十億美元級業務」，已從產品展示階段進入實際商業部署。

（圖：REUTERS/TPG）

根據輝達公布資訊，負責超大規模運算與高效能運算業務的副總裁 Ian Buck 親自將首批 Vera 系統送往各家公司。首站為 Anthropic 位於舊金山的辦公室，其後交付至 OpenAI、SpaceX AI 及 OCI。

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市場分析認為，Vera 的重要性不在於推出另一款 CPU，而是代表 AI 產業需求正從單純模型訓練，進一步轉向能執行複雜任務的代理式 AI 架構。與傳統生成式 AI 主要負責回答問題、生成內容不同，代理式 AI 需要自主規劃流程、呼叫外部工具、執行程式碼、搜尋資料並完成多步驟工作，因此對 CPU 運算、記憶體管理及資料調度能力提出更高要求。

輝達表示，Vera 是首款完全由公司自行設計的 CPU，搭載 88 個自研 Olympus 核心，記憶體頻寬達 1.2TB/s，單核心效能較傳統 CPU 提升 50%，整體效率則提高至兩倍。Vera 主要作為 AI 系統中的主機 CPU，負責資料搬移、記憶體管理與系統控制，使 GPU 可維持高速運作。

Vera 的設計也反映 AI 基礎建設架構正在改變。過去市場焦點集中於 GPU 運算能力，但在代理式 AI 時代，CPU 重新成為關鍵元件。輝達指出，長上下文推理、工具呼叫、強化學習沙盒以及多層代理流程，大量工作實際上發生在 CPU 層。

在首批客戶中，甲骨文態度尤其積極。OCI 資深副總裁 Karan Batta 表示，OCI 預計自 2026 年起部署數十萬顆 Vera CPU，以支援企業級 AI 工作負載。OCI 指出，代理式 AI 需要長時間高負載推理能力，而 Vera 在效率、密度及空間利用率方面符合需求。

分析人士指出，甲骨文的大規模採購承諾顯示市場需求已不只是技術展示，而是開始轉化為實際訂單與資本支出。尤其目前超大型雲端業者正加速擴建 AI 資料中心，市場對 AI 基礎設施的投資規模持續攀升。部分產業研究預估，美國五大雲端與 AI 基礎設施業者 2026 年資本支出可能接近 7,000 億美元。

值得注意的是，Vera 並非單獨運作產品，而是輝達新一代 AI 工廠架構的重要一環。未來 Vera 將與 Rubin GPU、BlueField 4 DPU、Spectrum-X 乙太網路平台以及 MGX 機架系統共同構成完整架構。

在 Vera Rubin NVL72 系統中，Vera 可透過第二代 NVLink-C2C 直接連接 Rubin GPU，形成統一記憶體架構，大幅提升資料供應效率與整體運算能力。