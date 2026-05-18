鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 00:11

有「債券義勇軍」(Bond Vigilantes)之稱的華爾街資深策略師雅迪尼 (Ed Yardeni) 警告，甫接掌聯準會 (Fed) 的華許 (Kevin Warsh) 若想建立市場公信力，可能不得不比市場預期更快轉向鷹派，甚至最快 7 月就得升息，以安撫近期對通膨與財政風險高度敏感的債券市場。

雅迪尼周一 (18 日) 在報告中指出，華許將主持 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，但真正掌控貨幣政策方向的，可能不是 Fed，而是「債券義勇軍」。他表示，若 Fed 未能向市場展現足夠的抗通膨決心，長天期美債殖利率恐進一步攀升，導致借貸成本失控。

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他認為，Fed 在 6 月會議大概率按兵不動，但 7 月升息 1 碼 (25 個基點)「很有可能」，藉此向市場傳遞更明確的緊縮訊號。

雅迪尼提出上述看法之際，美國公債殖利率上周大幅飆升，其中 30 年期美債殖利率一度突破 5%，創近一年新高。美股周一早盤，30 年期殖利率報 5.138%；對 Fed 政策更敏感的 2 年期殖利率則小幅回落至 4.07%。

華許在接任 Fed 主席前，曾多次暗示，認為 Fed 有空間將目前 3.5% 至 3.75% 的聯邦基金利率目標區間逐步調降。不過，隨著伊朗戰爭推升能源價格，加上核心通膨壓力未見明顯降溫，市場近期已重新調整對利率走向的預期。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，目前市場不僅已幾乎完全排除降息可能，甚至開始押注 Fed 可能重新升息，反映年底前升息的機率已升至 42%。

不過，雅迪尼的看法比市場更加激進。目前 FedWatch 顯示，市場對 7 月升息的隱含機率僅約 4.2%，遠低於雅迪尼所預估的可能性。

雅迪尼認為，華許若能在上任初期採取更強硬立場，反而有助於壓制長天期殖利率，進一步降低實際借貸成本，最終可能符合白宮希望壓低房貸利率與企業融資成本的政策目標。