川普前腳離開 普丁後腳訪中！北京成全球權力角力核心

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 07:20

北京連續緊鑼密鼓地接待美國與俄羅斯領導人，這場幾乎無縫接軌的外交安排，被外界視為中國向全球釋出的強烈訊號：在美中角力、俄烏戰爭與中東衝突交織之際，北京正試圖坐上全球外交棋局中央的位置。

川普離開不到一週 普丁訪中登場！中國成全球權力角力核心 (圖：shutterstock)

美國總統川普於 5 月 15 日順利結束了為期三天對中國的國是訪問行程，不到一個禮拜，俄羅斯總統普丁於 5 月 19 日晚乘專機抵達北京首都機場，開啟為期兩天的國是訪問。

‌



普丁此次訪中，將與中國國家主席習近平共同紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 25 週年。不過分析人士認為，真正受到關注的並非紀念活動，而是訪問時機背後反映出的地緣政治變化。

川習會未見重大突破 普丁訪中釋放穩定訊號

普丁訪中消息公布時間，恰好落在川普結束訪中、離開中國僅一天之後。

儘管川普先前宣稱，美中已達成多項廣泛合作與貿易共識，但市場普遍認為，美中在台灣議題、美以對伊朗戰爭等核心分歧上並未取得明顯突破。

分析指出，這反而有利於俄羅斯。由於中國未展現調整對俄關係的跡象，讓普丁得以更有信心赴京，確認中俄合作框架仍維持穩定。

紐約大學資深研究員 Ed Price 表示，普丁選在川普訪中結束後不久訪華並非巧合。

他指出，普丁可能是在向美國傳達訊息：「即使美國頻繁訪問中國，俄羅斯與中國仍更緊密、也更友好。」

Price 表示，普丁與中國國家主席習近平過去十多年已建立密切關係，俄方希望再次鞏固自身作為中國最重要地緣政治盟友的地位。

此外，普丁也希望獲得中國在烏俄戰爭議題上的外交支持。Price 認為，北京雖未公開支持俄羅斯，但對衝突保持容忍態度。

他表示：「只要普丁在西方仍有領土目標，也就是烏克蘭，他就必須在東方取得外交成果，而這個成果就是中國。」

中俄深化合作 聚焦能源與技術

倫敦國王學院國防研究博士後研究員 Marina Miron 表示，此次峰會不太可能出現重大政策轉折，但雙方將持續深化經濟、商業及軍事技術合作。

國際危機組織 (Crisis Group) 俄羅斯高級分析師 Oleg Ignatov 也認為，中俄屬於穩定的戰略夥伴關係，雖非軍事同盟，但雙方互動不存在負面議程。

市場預期，能源合作將是此次峰會重點之一。中國持續擴大俄羅斯能源採購，而俄羅斯則依賴中國雙重用途技術供應，尤其是無人機相關技術。

分析人士表示，普丁此行重要目標之一，是爭取「西伯利亞力量 2 號」(Power of Siberia 2) 天然氣管線計畫獲得中方批准。

該管線將經蒙古連接俄羅斯與中國，一旦落成，俄羅斯對中天然氣輸送能力將倍增。

倫敦商學院院長 Sergei Guriev 表示：「普丁最想與習近平討論的，當然就是天然氣管線。」

他指出，中國遲遲未批准項目，原因在於北京已透過能源來源多元化建立能源安全，不急於推進計畫。

Guriev 表示，俄羅斯急需這條管線，因其已失去歐洲天然氣市場；但中國擁有較大能源儲備，等待中東衝突結束的空間更大。

Ed Price 則表示，中國希望維持與俄羅斯關係，原因在於俄羅斯掌握中國所需能源。

他指出，中國預期未來其他能源來源可能更難取得，因此希望持續維持與俄羅斯密切關係。

分析師：普丁比習近平更需要這場會面

部分分析人士認為，這次峰會對普丁的重要性高於習近平。

英國皇家國際事務研究所 (Chatham House) 俄羅斯與歐亞計畫研究員 Timothy Ash 指出，俄烏戰爭持續消耗俄羅斯資源，使莫斯科對中國依賴程度進一步提高。

他表示，普丁此行可能尋求更多軍事與技術支持，而目前「中國握有所有籌碼」。

不過，也有觀點認為，中俄關係不應單純以主從結構解讀，因雙方長期主張建立多極化世界秩序，降低單一強權對全球體系的主導力。

中國連續接待川普、普丁 外交影響力再升溫

分析人士指出，川普與普丁接連訪中，對北京而言更具象徵意義。

Miron 指出，中國正試圖塑造「中立超級強權」角色，一方面維持與俄羅斯緊密關係，另一方面則保留與美國及其他國家的溝通空間。

她表示，北京希望以調解者與中立力量身份，提升自身在全球秩序重組過程中的地位。

伊朗與烏克蘭議題將成焦點

除了雙邊合作外，美以對伊朗戰事預料也將成為習普會焦點之一。

分析指出，荷姆茲海峽運輸受阻已衝擊全球能源市場，其中中國因高度依賴能源進口，承受的壓力可能高於俄羅斯。

不過，儘管俄羅斯短期受惠於能源價格上漲，中俄雙方仍傾向推動局勢降溫，以維持長期穩定。

至於俄烏戰爭，市場預期雙方將討論停火與和平談判，但中國不太可能對俄方施壓。

《金融時報》此前報導，習近平曾向川普表示，普丁最終可能「後悔」入侵烏克蘭。

俄羅斯官媒塔斯社 (TASS) 則引述中國外交部否認此說法，稱相關內容「純屬虛構」。

德勤中國首席經濟學家 Sitao Xu 稱，莫斯科希望從中國獲得某種程度的保證，而北京則希望了解烏俄戰爭未來走向。