鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 23:00

輝達 (NVDA-US) 將於周三 (19 日) 美股盤後公布最新財報，市場預期這家人工智慧 (AI) 晶片龍頭將再次交出亮眼成績單。不過，在 AI 市場快速演變之際，投資人也開始關注一個更重要的問題：當 AI 產業重心逐漸從「訓練」轉向「推論」，輝達是否仍能維持近乎壟斷的市場主導地位。

過去數年，輝達憑藉 GPU 在大型 AI 模型訓練市場建立壓倒性優勢，成為生成式 AI 浪潮最大受惠者之一。然而，隨著 AI 應用逐漸走向即時問答、AI 代理與自動化任務執行，市場需求正開始轉向「推論」(Inference) 晶片，也就是負責運行 AI 模型與即時回應的處理器。

‌



市場人士指出，推論市場規模遠大於訓練市場，但競爭也更加激烈。

AI 戰場轉向推論市場 輝達面臨更多挑戰

另一方面，大型科技公司也開始加速自研 AI 晶片。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 近年大舉推廣自家 TPU(Tensor Processing Unit) 晶片，並已簽下數百億美元規模合作案；亞馬遜則持續推進 Trainium 晶片業務，希望降低對輝達的依賴。

Gabelli Funds 投資組合經理 John Belton 指出，市場現在討論的已不只是「輝達對超微」或「輝達對 TPU」的競爭，而是隨著推論工作負載快速普及，輝達整體生態系未來是否仍能維持目前的主導地位。

相較競爭對手近期強勢反彈，輝達今年股價累計上漲約 19%，漲幅已明顯落後超微、英特爾與安謀的倍增表現，也低於 Alphabet 約 27% 的漲幅。

為了強化推論市場布局，輝達 3 月推出基於 Groq 技術的新款中央處理器 (CPU) 與 AI 系統。Groq 是輝達先前收購、專注 AI 推論的新創公司。不過，相關產品目前尚未納入輝達預估至 2027 年底可望帶來 1 兆美元營收的 Blackwell 與 Rubin 平台計畫中，因此市場正密切觀察，輝達是否將建立新的成長引擎。

市場聚焦供應鏈與中國風險

除了 AI 競爭格局變化外，市場也高度關注輝達供應鏈與資料中心需求是否出現瓶頸。根據 LSEG 資料，市場預估輝達截至 4 月季度營收將年增 79%，創一年多來最快成長速度；經調整後獲利則預估成長 81.8%。

這波成長主要來自微軟 (MSFT-US)、Meta 等大型科技企業持續擴大 AI 資本支出。市場預估，今年全球大型科技公司 AI 投資金額將超過 7000 億美元，高於 2025 年的約 4000 億美元。

不過，部分分析師開始擔憂，資料中心建設進度可能跟不上 GPU 需求。Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 指出，客戶並非不想買 GPU，而是缺乏足夠資料中心空間部署這些晶片。

另一方面，記憶體與先進封裝成本上升，也可能壓縮輝達下半年毛利率表現。分析師預估，輝達第一季毛利率約為 74.5%，但隨著 Rubin 晶片量產與 HBM 記憶體價格上漲，後續獲利能力恐面臨壓力。