鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-19 16:30

中國 A 股三大指數 19 日（周二）集體開低。早盤指數分化，滬強深弱。午後持續回暖，帶動滬指漲幅擴大，深市由跌轉漲。

上證綜指 19 日收盤漲 0.92%，報 4,169.54 點；深證成指漲 0.26%，報 15,569.91 點；創業板指跌 0.16%，報 3,908.44 點。

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兩市成交額為人民幣 2.8865 兆元，較前一交易日減少 75 億元。

華鑫證券認為，行情短期休整而非結束，潛在增量資金空間充裕。現階段 A 股快速回調主要出於海外利率壓制與國內資金止盈兩方面影響。現階段 A 股回調判斷僅為短期降溫，而非牛市終結。

華鑫證券說，從歷史經驗來看，A 股創新高後回調屬正常現象。成交活躍度仍有支撐，資金分歧加大，但潛在增量資金子彈充裕，預計 A 股短期經歷震盪整固後，牛市行情仍延續。

財信證券認為，由於全球能源價格持續高檔震盪，通膨擔憂再起，美國、日本主要期限國債利率走高，海外流動性受到壓制。受此影響，全球主要權益市場迎來較大波動，科技線普遍承壓，對 A 股也形成一定拖累。

財信證券稱，往後看，儘管中國國內市場環境暫時未有明顯利空，但海外通膨升溫造成的流動性趨緊預期仍會對近期漲幅過大的科技線形成一定壓制。從 A 股技術面上看，大盤經歷連續三個交易日調整後，上行結構受阻，有縮量震盪整理趨勢。