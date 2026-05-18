鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 02:00

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 將於周三 (20 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第一季財報，市場除了緊盯人工智慧 (AI) 需求與財測展望外，投資人今年還多了一項特殊觀察重點：執行長黃仁勳是否會在財報電話會議中提到美國總統川普、中國市場，甚至是對中晶片出口與關稅議題。

隨著輝達市值躍升全球第一，黃仁勳日前隨川普訪問北京、並參與川習會後，市場對輝達在中國市場的最新布局更加關注。根據預測市場平台 Kalshi 最新數據，交易員認為輝達本次法說會提及「川普」的機率已升至 50%，明顯高於先前水準，而在今年 2 月上一場財報電話會議中，川普並未被提及。

‌



市場焦點之一，是輝達 H200 晶片在中國市場的銷售前景。川普上週向媒體表示，H200 並未成為美中峰會討論議題，不過《路透》報導，美國政府近期已批准數家中國企業採購該款晶片。川普同時聲稱，中方目前尚未批准企業正式採購相關產品，使 H200 在中國市場的銷售前景仍充滿不確定性。

川普今年 1 月曾為 H200 出口中國開綠燈，但同時對出口至中國的晶片加徵 25% 關稅。Kalshi 數據顯示，市場預測輝達本次法說會提及「關稅」的機率達 57%，顯示投資人高度關注川普政府政策對輝達營運的潛在影響。

另一方面，市場也開始關注黃仁勳是否將進一步談論人形機器人布局。Kalshi 數據顯示，輝達在本次電話會議提及「人形機器人」的機率達 55%。黃仁勳今年 1 月在 CES 消費電子展演講時曾表示，預期今年將看到具備部分人類能力的機器人正式問世，而相關話題並未在 2 月法說會中出現。