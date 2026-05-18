鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-19 01:00

美國公用事業產業迎來歷來最大併購案。全美市值最大的電力公用事業商 NextEra Energy(NEE-US)周一 (18 日) 宣布，將以全股票交易方式收購 Dominion Energy(D-US)，交易總價約 668 億美元，藉此打造全球市值最高的受監管電力公用事業集團，並搶攻人工智慧 (AI) 熱潮帶動的資料中心用電商機。

根據雙方公告，NextEra 將以每股 0.8138 股自家股票交換 Dominion 普通股，換算 Dominion 每股收購價約 75.97 美元，較上週五收盤價溢價約 23%。消息公布後，Dominion 股價盤中一度大漲逾 11%，創 2022 年 11 月以來新高；NextEra 股價則下跌超過 2%，反映市場對大規模整併與後續監管風險的觀望。

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這筆交易預計在 12 至 18 個月內完成，仍須通過反壟斷審查，以及聯邦能源監管委員會 (FERC)、核能管理委員會 (NRC)、美國司法部與維吉尼亞州、北卡羅來納州及南卡羅來納州監管機關批准。

AI 資料中心用電爆發 美國電力業掀整併潮

隨著人工智慧訓練、雲端運算與大型語言模型快速擴張，美國資料中心用電需求正以數十年來最快速度成長，也讓電力公用事業成為資本市場新焦點。

NextEra 執行長凱徹姆 (John Ketchum) 在法說會上表示，「這是定義產業未來的重要時刻，美國需要以前所未有的速度、更高效率與更低成本建設更多能源基礎設施。」

美國電網可靠度監管機構預估，未來 10 年美國尖峰用電需求將增加 224GW，等同新增約 1.8 億戶家庭的用電規模。矽谷科技巨頭今年預估資本支出合計超過 7,000 億美元，其中相當大一部分將流向 AI 資料中心與運算基礎設施。

在 AI 帶動的電力需求推升下，美國公用事業近年掀起整併潮。今年稍早，AES 同意以 334 億美元出售給由 Global Infrastructure Partners 與瑞典私募股權公司 EQT 主導的財團；此前 Constellation Energy 也以 164 億美元收購 Calpine，黑石集團則以 115 億美元買下 TXNM Energy。

鎖定維州「資料中心走廊」 NextEra 搶進 AI 核心用電市場

這次收購最大戰略價值，在於 Dominion 掌握美國最重要的 AI 資料中心電力市場。

Dominion 總部位於維吉尼亞州，服務 360 萬戶家庭與企業客戶，其服務區涵蓋北維吉尼亞著名的「資料中心走廊」(Data Center Alley)，為全球資料中心密度最高的區域之一，也是全球成長最快的電力市場之一。

透過這項交易，NextEra 將進一步切入 PJM Interconnection 電網系統。該系統橫跨美國 13 州，是全美最大電網營運商，也被視為 AI 資料中心最重要的供電樞紐之一。

市場分析指出，合併後約 80% 的營運將來自受監管公用事業業務，有助 NextEra 降低過去高度依賴再生能源開發業務的波動性，提升整體估值品質。

為降低監管阻力，NextEra 同時宣布，交易完成後兩年內將向 Dominion 在維吉尼亞州、北卡州與南卡州的用戶提供 22.5 億美元電費回饋，以回應外界對 AI 資料中心推升家庭電價的疑慮。