鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 22:10

美國總統川普周一 (18 日) 突然撤回對美國國稅局 (IRS) 提出的 100 億美元訴訟，結束這場圍繞其稅務資料外洩事件所引發的法律攻防。根據提交至邁阿密聯邦法院的文件，川普本人、長子小唐納．川普 (Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克．川普(Eric Trump) 以及川普集團 (Trump Organization) 已主動撤告，且訴訟為「不得再訴」(with prejudice)，意味原告未來不得就相同主張再次提起民事訴訟。

川普突撤100億美元IRS訴訟 稅務外洩法律戰告一段落(圖：REUTERS/TPG)

川普律師布里托 (Alejandro Brito) 在文件中並未說明撤告原因，僅表示此舉屬原告自願撤回，「無須法院批准，也無須任何一方同意」。

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這項突如其來的撤告，也再度引發外界對美國司法部 (DOJ) 是否正與川普陣營進行場外和解的揣測。彭博日前報導，美國官員近期正討論設立一項規模 17 億美元的聯邦基金，用於補償自稱在前總統拜登執政期間遭受「政府武器化」對待的受害者，以作為結束這起訴訟的可能方案。

根據外媒報導，在該安排下，川普本人不會直接取得任何款項，但符合資格的申請人可向基金提出賠償要求。批評人士則抨擊，這可能淪為向川普政治盟友提供利益的「小金庫」，民主黨國會議員更直接形容此舉為「政治資金池」。

川普是在今年 1 月底對 IRS 提告，指控該機構未能妥善保護其稅務資料，導致個人報稅資訊在 2019 年與 2020 年間遭外洩。

整起事件源於前 IRS 承包商利特爾強 (Charles Littlejohn) 非法竊取數千名美國富豪的報稅資料，其中包括川普、對沖基金大亨葛里芬 (Ken Griffin)、特斯拉(TSLA-US) 執行長馬斯克，以及亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯。利特爾強已於 2023 年認罪，並被判處 5 年有期徒刑。

根據外洩資料，《紐約時報》曾在 2020 年美國總統大選前數周披露川普稅務資訊，成為當時選戰期間高度敏感的政治議題。