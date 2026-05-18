鉅亨網編譯段智恆 2026-05-18 22:48

美國總統川普周一 (18 日) 在自家社群平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國主流媒體對美伊戰事的報導立場，並以極具戲劇化與諷刺意味的文字宣稱，即使伊朗全面投降，美國媒體最終仍會將結果包裝成伊朗的「偉大勝利」。

川普在貼文中寫道，即便伊朗承認海軍已「沉入海底」、空軍已不復存在，甚至整支軍隊走出德黑蘭、放下武器、高舉白旗並高喊「我投降」，剩餘領導層也簽署所有投降文件，正式承認敗給「偉大的美利堅合眾國」，《紐約時報》(NYT)、《華爾街日報》(WSJ)、美國有線電視新聞網 (CNN) 以及其他「假新聞媒體」，仍會將頭條寫成「伊朗以精采絕倫的方式擊敗美國，而且毫無懸念」。

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圖：川普 Truth Social

川普並再次將民主黨稱為「Dumacrats」，這是他過去慣用、帶有嘲諷意味的稱呼，用以批評民主黨與主流媒體的政治立場。他在貼文最後寫道：「民主黨和媒體已經徹底迷失方向，他們完全瘋了。」