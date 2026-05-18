鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-19 06:01

《CNBC》報導，美國總統川普周一 (18 日) 表示，在中東三個區域強權領袖要求他「暫緩行動」後，他已取消原定周二對伊朗發動攻擊的計畫。

川普在 Truth Social 發文指出，他已通知美軍高層，「我們明天將不會執行原定對伊朗的攻擊行動」，因卡達元首塔米姆 (Tamim bin Hamad Al Thani)、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman) 以及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德 (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) 提出要求。

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在川普發文之前，並沒有明確跡象顯示美國準備於周二攻擊伊朗，或正式放棄已岌岌可危的停火協議。川普稍早接受《紐約郵報》訪問時曾表示，伊朗知道「很快將會發生什麼事」，但拒絕透露細節。

根據《Axios》報導，由於德黑蘭在持續談判中，對終結戰爭協議提出的最新回應被認為不足，美國正考慮恢復積極軍事行動。

川普在貼文中表示，這三位中東領袖要求延後攻擊，因為「目前正進行嚴肅談判」，而且他們認為，身為偉大的領袖與盟友，「將會達成一項協議，這項協議不僅美國可以接受，中東及其他地區國家也可以接受。」

川普寫道：「這項協議最重要的一點是，伊朗不得擁有核武！」

川普也表示，自己已告知戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 與參謀首長聯席會議主席 Dan Caine，雖然周二的攻擊行動取消，但若無法達成可接受的協議，「必須隨時準備對伊朗展開全面、大規模攻擊。」

美國與伊朗目前陷入某種軍事與經濟僵局，因荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 這條全球重要石油運輸航道，在戰爭期間遭遇雙方封鎖，多數船隻無法通行。