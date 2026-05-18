鉅亨網編譯段智恆 2026-05-19 02:30

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 即將在未來數週啟動首次公開募股 (IPO)，市場傳出公司正以高達 2 兆美元估值進軍資本市場，不僅可能成為史上最受矚目的科技 IPO 之一，也讓華爾街再度陷入「害怕錯過」(FOMO) 的投資狂熱。

2兆美元值不值？SpaceX IPO背後的FOMO心理學(圖：REUTERS/TPG)

儘管質疑聲浪不斷，但在特斯拉 (TSLA-US) 過去十年飆漲超過 2,700%、讓無數投資人賺進鉅額財富後，市場對馬斯克願景的信仰，正成為推升 SpaceX 估值的最大動能。

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根據外媒報導，SpaceX 正尋求超過 2 兆美元估值，若順利掛牌，將遠遠超越傳統航太與科技公司的估值框架。紐約大學金融學教授達摩達蘭 (Aswath Damodaran) 坦言，他認為 SpaceX 合理估值更接近 1 兆美元，而非 2 兆美元，但他同時指出，SpaceX 目前擁有比特斯拉更強的「選擇權價值」(optionality)，未來潛在上行空間甚至可能超越特斯拉。

達摩達蘭表示，SpaceX 目前在技術與商業模式上已大幅領先競爭對手，「現在 SpaceX 比特斯拉更有機會實現那些未來想像。」

馬斯克溢價效應發酵 華爾街開始用「未來可能性」定價

馬斯克多年來透過特斯拉與 SpaceX，不斷將外界視為科幻小說的構想變成現實，也讓華爾街逐漸改變傳統企業估值方式。分析師如今不再將特斯拉視為單純汽車製造商，而是以人工智慧 (AI)、Robotaxi、自駕技術與人形機器人 Optimus 等未來業務，作為主要估值依據。

目前特斯拉市值約 1.59 兆美元，遠高於其汽車業務所能支撐的傳統估值。多數看多分析師認為，Robotaxi 與 Optimus 等新業務，已占特斯拉分部估值模型超過一半。

這種「馬斯克溢價」也正被複製到 SpaceX 身上。除了現有火箭發射、與美國政府合作的太空合約，以及 Starlink 衛星網路等核心業務外，SpaceX 未來估值更仰賴馬斯克提出的太空資料中心、月球基地，甚至火星殖民計畫。

方舟投資 (Ark Investment) 認為，SpaceX 約 1.75 兆美元估值「建立在合理成長軌跡之上」，並指出馬斯克過去多次壓縮市場原先預期的時間表，是投資人願意買單的重要依據。

持有近 40 億美元 SpaceX 股份的蘇格蘭投資信託 Scottish Mortgage Investment Trust，目前則將 SpaceX 估值定在約 1.25 兆美元，並表示將隨 IPO 進程重新評估。

FOMO 情緒升溫 散戶熱情恐成 SpaceX 最大籌碼

真正推升 SpaceX 估值的，或許不是財務模型，而是投資人對錯過下一個特斯拉的恐懼。達摩達蘭直言，許多分析師早已預設自己會買進 SpaceX，因為他們「承受不起缺席的代價」。

SpaceX 據傳計畫在 IPO 中出售最多 30% 股權，若以 750 億美元募資規模計算，其中高達 225 億美元可能分配給散戶投資人。這個規模不僅超過特斯拉過去一年散戶淨買盤總額，甚至高於近一個月美國散戶流入所有股票與 ETF 的總資金。

不過，並非所有華爾街人士都買單。Jonestrading Institutional Services 首席市場策略師歐羅克 (Michael O’Rourke) 指出，若以 SpaceX 去年約 200 億美元營收估算，2 兆美元估值相當於 100 倍營收，幾乎無法用傳統投資邏輯合理化。

他警告，這類建立在高度想像與散戶熱情上的超高估值，往往出現在市場泡沫末期，「等一年後回頭看，這可能會是重要警訊。」