鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 05:00

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 與 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 之間長達數年的 AI 權力戰，近日在美國法院迎來重大結果。加州聯邦陪審團裁定，OpenAI 與奧特曼不需對馬斯克提出的指控負責，駁回其關於「背離非營利使命」與「違反慈善信託」的訴求，這場備受矚目的 AI 世紀官司暫時告一段落。

根據法院裁定，主持審理此案的美國聯邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 接受陪審團建議，認定 OpenAI、奧特曼與總裁 Greg Brockman 並未違法，微軟 (MSFT-US) 也未涉及協助違反慈善信託。陪審團在不到兩小時內即完成裁決，顯示案件關鍵論點未獲採信。

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馬斯克於 2024 年對 OpenAI 提告，指控這家他在 2015 年共同創立的 AI 實驗室，違背當初「為全人類利益發展 AI」的非營利承諾，轉而追求商業利益。他聲稱自己當年向 OpenAI 投入約 3800 萬美元資金，是基於公益與開源 AI 理念，而非協助打造一家高獲利企業。

訴訟中，馬斯克要求法院追討 OpenAI 與微軟最高 1340 億美元的「不當得利」，並要求撤銷 OpenAI 在 2025 年完成的企業重組，同時解除奧特曼與 Brockman 的領導職務。根據其律師團說法，OpenAI 因馬斯克早期貢獻而獲得 655 億至 1094 億美元價值，微軟則取得 133 億至 251 億美元利益。

不過，OpenAI 方面強調，馬斯克當年的捐款從未附帶限制條件，公司轉型為營利架構，是為了在 AI 競賽中與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 DeepMind 等對手抗衡。OpenAI 律師也指出，馬斯克其實早在 2017 年就曾支持營利化方向，前提是由他本人掌控公司主導權，甚至一度提議將 OpenAI 併入特斯拉。

庭審期間，多位科技界重量級人物出庭作證，包括微軟執行長納德拉 (Satya Nadella)、奧特曼、Brockman 以及馬斯克本人。納德拉在證詞中力挺 OpenAI 的營利化模式，認為若沒有龐大資本投入，OpenAI 不可能推進大規模 AI 模型發展。他並透露，微軟自 2019 年起對 OpenAI 投資約 130 億美元，如今隨著 OpenAI 估值飆升，持股價值已達約 1350 億美元。

庭上另一項焦點，是 OpenAI 於 2023 年爆發的「宮廷政變」。奧特曼當年一度遭董事會罷免，但數日後迅速復職。納德拉坦言，當時他擔憂奧特曼可能轉投競爭對手，甚至考慮協助其另起爐灶。這場風波也成為審判中討論 OpenAI 治理問題的重要背景。

OpenAI 律師則反控，馬斯克提出訴訟真正目的，是打擊競爭對手。因為馬斯克在 2023 年創立 AI 公司 xAI，之後又與 SpaceX 整合 AI 業務，與 OpenAI 形成直接競爭關係。辯方形容，這場官司是馬斯克在無法掌控 OpenAI 後，試圖透過法律手段「拖慢對手」。

此案也正值全球 AI 產業進入資本市場關鍵時刻。OpenAI 今年 3 月才完成 1220 億美元募資，公司估值突破 8520 億美元，市場甚至盛傳其 IPO 估值可能上看 1 兆美元。OpenAI 目前正積極擴張消費服務與企業 AI 市場，並與 Anthropic 等競爭對手激烈爭奪企業客戶。

另一方面，馬斯克旗下 SpaceX 則正籌備 IPO。市場消息指出，SpaceX 已於 4 月秘密遞交上市文件，估值可能達 1.25 兆至 1.75 兆美元，若順利上市，將成為史上最大規模 IPO 之一。部分市場分析更預估，OpenAI、SpaceX 與 Anthropic 三家公司 IPO 總估值合計恐超過 3 兆美元，掀起新一波 AI 資本狂潮。