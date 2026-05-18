鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-05-19 05:41

美國股市周一 (18 日) 多收低，受科技股走弱拖累，其中記憶體晶片股跌勢尤其明顯。投資人持續關注油價與公債殖利率走勢，同時等待中東衝突的進一步發展。

標普 500 與那斯達克綜合指數皆連續第二個交易日下跌。道瓊工業指數則上漲 159.95 點，漲幅 0.32%。

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除美光與希捷科技外，威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 下跌 4.8%，Sandisk 下跌 5.3%。其他 AI 概念股也同步走弱，包括輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 皆下跌約 1%。

這波跌勢發生之際，美股先前才剛創下新高。標普 500 與那斯達克上周刷新歷史紀錄，道瓊指數也一度重返 50,000 點關卡。

不過，上周五全球主權債殖利率攀升，使主要指數承壓。美國 30 年期公債殖利率升至約一年高點，10 年期公債殖利率也維持高檔。英國 30 年期公債殖利率升至 1990 年代末以來最高，日本長天期公債殖利率同樣攀升。

伊朗與美國的緊張局勢仍未緩解，油價維持高檔，市場對衝突後續發展仍缺乏明確方向。西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲約 3%，收在每桶 108.66 美元；布蘭特原油 (Brent) 則上漲逾 2%，收在每桶 112.10 美元。

不過，在美國總統川普於 Truth Social 發文表示，原定周二對伊朗的攻擊行動將暫緩後，油價漲勢有所降溫。川普指出，卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領導人要求暫停行動，因為目前「正進行嚴肅談判」，可能達成一項「美國可接受」的協議。

此外，上周公布的通膨數據高於預期，讓市場認為聯準會 (Fed) 短期內降息的可能性大幅降低。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，交易員目前預估聯準會今年底前升息 25 個基點的機率為 37.8%，反映市場消化上周高於預期的通膨數據。

全球市值最高公司輝達將於周三公布財報。市場對其表現抱持高度期待，該公司股價自 3 月低點以來已大幅反彈，而費城半導體指數今年也因 AI 晶片需求強勁而大漲。

美股周一 (18 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 159.95 點，或 0.32%，收 49,686.12 點。

那斯達克指數下跌 134.41 點，或 0.51%，收 26,090.73 點。

S&P 500 指數下跌 5.45 點，或 0.074%，收 7,403.05 點。

費城半導體指數下跌 285.95 點，或 2.47%，收 11,302.52 點。

NYSE FANG + 指數下跌 139.44 點，或 0.81%，收 17,106.12 點。

標普 11 大類股中，資訊科技類股跌幅最大，其中晶片股為主要拖累，能源類股則表現最佳。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.49%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.8%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.04%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.08%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 6.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

企業新聞

美國聯邦陪審團裁定馬斯克 (Elon Musk) 控告 OpenAI 背棄非營利的指控為敗訴，認為馬斯克提告時間超過法律追訴期，讓執行長奧特曼 (Sam Altman) 拿下關鍵勝利。但馬斯克不服判決，稱結果僅是「技術性裁定」將提出上訴。

Meta 本周啟動新一輪大規模裁員，預計周三起裁減約 10% 人力，影響約 8,000 名員工，同時取消 6,000 個原訂招募職缺。這波裁員不僅是 Meta 近年最大規模人力重整之一，也反映在 AI 競賽升溫下，科技巨頭正加速將資源從人力成本轉向運算基礎建設與 AI 模型開發。

NextEra Energy(NEE-US) 宣布將以全股票交易收購 Dominion Energy(D-US)，總交易額約 668 億美元，以打造全球市值最高的受監管電力公用事業集團，並搶攻 AI 熱潮帶動的資料中心用電商機，這也是美國公用事業產業歷來最大併購案。

華爾街分析

WEBs Investments 執行長 Ben Fulton 表示，「通膨問題確實存在。」他形容高油價是「分水嶺」問題，「很難看到有什麼因素能抵消其影響。」

他認為，若中東局勢沒有出現正面進展，特別是與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 相關風險未解除，美股可能陷入「區間震盪」。他並補充，「我認為投資人可能很快就會開始保護獲利。」

NFJ Investment Group 投資組合經理 Burns McKinney 指出，「目前每天真正左右市場的關鍵因素就是油價。最大的變數是荷姆茲海峽是否遭封鎖，這將推升油價，也提高長期通膨預期失控的風險，進一步拉高美債殖利率。」

他表示，殖利率上升對長存續期股票特別不利，「尤其是科技股以及許多漲幅驚人的晶片股」。