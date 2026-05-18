鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 18:00

摩根士丹利策略分析師指出，全球債市的拋售潮，正威脅著由人工智慧驅動的股市漲勢，股市面臨大幅回檔的風險。

由麥克 · 威爾森（Mike Wilson）領導的團隊在報告中寫道，若債券市場波動加劇且長期利率持續攀升，「我們預計股市將出現自 3 月底落底以來，首次具實質意義的修正。」

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標普 500 指數在上週尾盤從歷史高點回落，美股股指期貨也顯示美股週一 (18 日) 將擴大跌幅。由於伊朗戰爭引發能源價格長期居高不下，進而加劇通膨隱憂，導致各天期美債全面下跌，其中 30 年期美債殖利率更飆升至近 3 年新高，日本公債殖利率也衝上數十年來的最高點。

威爾森表示，美債殖利率飆升與聯準會（Fed）態度轉趨鷹派，反映出油價大漲以及經濟表現強勁；在利率回落之前，債券市場需要看到伊朗衝突獲得持久性的解決。

儘管如此，策略團隊仍維持對股市的長期多頭看法。基於逾 20 年來最強勁的獲利成長（排除重大衝擊後的復甦期），他們上週將美股基準指數未來 12 個月目標上調至 8300 點。

策略團隊特別強調，投資人明顯低估了強勁獲利成長擴，以及 AI 受益族群以外領域的程度，而市場對於布局受惠於整體獲利擴張的領域，風險承擔意願仍偏低。