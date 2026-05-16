鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 21:00

記憶體晶片類股近期成為人工智慧（AI）投資熱潮的最新受惠者，相關 ETF 表現亮眼，但分析師示警，市場已出現過熱跡象，建議「適時獲利了結」。

根據《巴隆周刊》報導，自四月初掛牌以來，Roundhill 資產管理公司旗下的記憶體 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 短短六週內飆漲逾八成，吸引近百億美元資金湧入，表現優於其他半導體股票基金。

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記憶體明星股 SanDisk (SNDKV-US) 、希捷科技 (STX-US) 與威騰電子 (WDC-US) 也是該基金的主要持股，合計占基金資產約 13%。此外，近期才剛宣布計畫赴美上市的日本記憶體公司 Kioxia ，佔持股比重也接近 6%。

綜合來看，這七家公司幾乎已構成整個投資組合的核心。

Roundhill 執行長 Dave Mazza 表示，這樣的集中持股策略是刻意為之，反映記憶體晶片市場本身高度集中的產業結構。

他說：「Roundhill Memory ETF 的設計初衷，就是讓投資人獲得該市場的純粹曝險，而非稀釋版本。」

然而，技術面已亮起紅燈。《巴隆》資深技術分析師 Doug Busch 指出，Roundhill Memory ETF 的相對強弱指數（RSI）已攀升至接近 90 的高位，顯示漲勢可能出現疲態，美光、SK 海力士及三星的個股技術指標也呈現相似警訊。

Howard Capital Management 執行長 Vance Howard 直言：「半導體類股超買程度已到令人憂慮的地步，這是不可持續的。」

洛克菲勒全球家族辦公室首席投資長 Jimmy Chang 也建議投資人「適時獲利了結，尤其是那些漲幅已呈拋物線走勢的強勢族群」，預期預期部分最熱門的市場板塊將開始失去動能，並警告半導體板塊已出現泡沫化跡象。

值得關注的是，市場熱度居高不下之際，另一家 ETF 業者 Themes ETF Trust 已向美國證管會（SEC）申請推出「2 倍做多記憶體每日槓桿 ETF」，進一步放大 Roundhill Memory ETF 的單日漲跌幅。

好消息是，儘管短線風險浮現，散戶投資人的買盤熱情仍未消退。券商 Webull 美國執行長 Anthony Denier 觀察，散戶持續加碼記憶體及 AI 基礎建設相關晶片股，「這樣的參與程度顯示，投資人愈來愈將半導體視為長期結構性題材，而非短線交易。」