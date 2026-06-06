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美伊關係傳緩和訊號！川普團隊密集籌備協商、伊朗獲世足簽證、加密貨幣反彈

鉅亨網編譯莊閔棻

美伊關係近期釋出緩和訊號。據外媒報導，美國政府已著手召開核專家會議，研議未來與伊朗展開核談判的可能性。同時，白宮證實伊朗國家隊已獲發赴美簽證，將可參與 2026 年世界盃。此外，受消息鼓勵，加密貨幣也探底回升。

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美伊關係傳緩和訊號。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》報導，美國總統川普的特使威特科夫與女婿庫什納，近日與一批頂尖核專家舉行會商，為可能啟動的美伊核談判做準備。


報導指出，川普政府正尋求與伊朗先行達成一項諒解備忘錄，並以此作為後續核問題談判的基礎。

根據美國及中東消息人士，威特科夫與庫許納日前在美國能源部轄下、位於田納西州的橡樹嶺國家實驗室與相關專家進行討論，雖然這並不代表雙方即將達成協議，但顯示談判已進入關鍵階段，美方正積極為後續協商做準備。

知情美國官員透露，美國近期已組建一支約 100 人的「國內頂尖核能專家」技術團隊，其中不少人曾在伊朗衝突升級前參與美伊核談判，對相關技術議題具備豐富經驗。

《Axios》進一步指出，美伊雙方代表上週已就一份為期 60 天的諒解備忘錄初步取得共識，內容涵蓋延長停火安排、恢復荷姆茲海峽通行、允許伊朗恢復部分石油出口，以及針對伊朗濃縮鈾庫存與未來鈾濃縮活動限制展開談判。

不過，川普其後對協議內容提出兩項修正要求，而伊朗方面也提出新的調整建議。

伊朗：解凍 240 億美元是關鍵

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊 5 日接受《CNN》專訪時表示，美伊能否達成協議，關鍵在於美方是否願意解凍伊朗約 240 億美元的遭凍結資產。

同時，他也警告，美方若重啟軍事行動，將「邁向一條黑暗道路」，並強調：「談判正陷入僵局，川普必須打破僵局。主動權在他手裡。」

雷札伊將解凍資金描述為「建立信任的措施」，並表示川普政府若解凍這筆資金，將為伊美未來「開啟新篇章」。

他指出： 「倘若他（川普）有意促成協議，這 240 億美元就是伊朗對川普的信任測試。這是我們自己的錢，不是美國的錢。」

根據伊朗媒體，伊朗要求其中 120 億美元須在備忘錄發布後立即解凍，餘下 120 億美元於 60 天內分批解凍。美方則顧慮，現階段解凍資金將削弱制衡伊朗的重要籌碼。

不過，雷札伊同時警告，若美國重啟軍事行動，伊朗將把戰火從荷姆茲海峽擴及曼德海峽、紅海乃至地中海，並持續打擊美軍基地，但他也表示，「爆發全面戰爭的可能性偏低」。

訪談中，雷札伊對伊核協議未來的存續性表示懷疑，因美國 2018 年單方面退出伊核協議，且美方在本輪談判中採取「模糊策略」。雷札伊指出，伊朗已做好談判失敗後應對美國可能入侵的準備。

被問及伊朗最高領袖穆吉塔巴是否有可能與川普會面，雷扎伊則兩次強調「不會發生」，稱「眼下我們正處於談判第一階段，川普已經讓談判陷入僵局」。

此前，川普曾表示與穆吉塔巴「似乎處得來」，稱若實現會面將「感到榮幸」。

與此同時，川普 5 日也對外表示，雙方目前尚未達成協議，但他相信伊朗「終究別無選擇」，並揚言將「迅速結束對伊朗的戰事」。

同一天，他在美國威斯康辛州一場助選活動上表示，將「迅速結束對伊朗戰事」。

世足簽證爭議 伊朗足協提出交涉

在外交場域另一條線上，2026 年美加墨世界杯的簽證問題同樣引發摩擦。美國白宫官員 5 日宣布，伊朗國家足球隊已獲得美國簽證，距伊朗隊 15 日在洛杉磯的首場小組賽僅剩 10 天。

然而，根據伊朗媒體 6 日報導，伊朗足球協會發表聲明指出，仍有多名隨隊行政及管理人員未能取得簽證，批評美方做法具有歧視性與政治針對性，嚴重干預體育精神。

伊朗足協表示，已透過國際足聯（FIFA）正式提出交涉，要求 FIFA 持續追蹤相關人員的簽證辦理進度。

加密貨幣回升

另一方面，美伊戰爭緩和的消息，似乎未市場情緒帶來支撐。加密貨幣市場週六（6 日）晚間回升。

比特幣盤中一度大跌超過 6%，隨後反彈，截至發稿時報 60,878 美元。

以太坊跌幅亦從一度逾 12% 收窄至 3% 以內；Solana、艾達幣跌幅均從逾 10% 收窄至 2% 左右；BNB、XRP 跌幅皆收窄至 1% 以內；XLM 更逆勢上揚逾 7%、ZEC 漲超 5%。


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