川普持股調整曝光！大賣微軟、亞馬遜、Meta 重押輝達、蘋果與AI股惹議

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-15 06:10

美國總統川普近日向美國政府倫理辦公室（OGE）提交了一份定期申報文件，一次性揭露約 3,600 筆股票交易紀錄，顯示他在 2026 年第一季對旗下科技股持倉進行重大調整：大幅減持部分大型科技股的同時，積極布局半導體及企業軟體類股，引發外界高度關注。

川普持股調整曝光。(圖：REUTERS/TPG)

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然而，文件同時顯示川普並未完全退出亞馬遜 、Meta 及微軟這三檔股票。他在出售的同時，也持續進行規模較小的加碼操作：Meta 的零星買入介於 1,001 美元至 50 萬美元之間，亞馬遜與微軟的買入則介於 1,001 美元至 500 萬美元不等。

在減持部分既有核心持股的同時，川普也建立了多筆新的數百萬美元級部位，單筆投資金額落在 100 萬至 500 萬美元區間。

分析指出，川普此波軟體股布局時機值得關注，因為相關個股近期因市場對 AI 衝擊的疑慮及獲利能見度不足，正經歷明顯修正。

值得關注的是，文件顯示，川普投資組合中的部分交易被標註為「unsolicited」（非主動推薦交易），代表這些交易並非根據正式券商建議所進行。其中金額最大的交易主要集中在蘋果、微軟與亞馬遜，且這些交易在 3 月期間的單筆金額皆達到 100 萬至 500 萬美元區間。

此外，川普也於 2026 年 2 月 10 日以 100 萬至 500 萬美元買入戴爾科技 (DELL-US) C 類股，買入時間點「早於」他在 5 月初白宮活動中公開支持戴爾硬體產品。

不只如此，自 2026 年 3 月初起，川普也透過一系列買進交易增加對英特爾 (INTC-US) 的持股。其中部分交易也被標註為「unsolicited」。

《Finbold》指出，此份申報文件已在市場上掀起潛在利益衝突的爭議。在川普的主要買進標的中，相關企業管理層正隨同他出訪中國。

本週稍早，美國政府宣布解除對阿里巴巴 (09988-HK) 、字節跳動、騰訊控股 (00700-HK) 、京東集團 (09618-HK) 等 10 家中國企業的限制，允許其採購輝達次旗艦 AI 晶片 H200。