台股今 (4) 日受中東緊張情勢升溫、加上面臨美國 301 關稅議題等利空，大盤開低走低。加權指數今日開盤即失守 46400 點關卡，盤中陷入震盪，而在最後一盤摜壓下殺 125.91 點，終場收最低點 45677.46 點，下跌 781.7 點，跌 1.6%，成交量 1.2 兆元。