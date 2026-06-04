鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (4) 日受中東緊張情勢升溫、加上面臨美國 301 關稅議題等利空，大盤開低走低。加權指數今日開盤即失守 46400 點關卡，盤中陷入震盪，而在最後一盤摜壓下殺 125.91 點，終場收最低點 45677.46 點，下跌 781.7 點，跌 1.6%，成交量 1.2 兆元。
今天台股市值前 20 大的電子權值股全面下跌，台積電 (2330-TW) 全場平盤之下，終場下跌 40 元，跌約 1.5%，收 2385 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 115 元，跌約 2%，收 4685 元。台達電 (2308-TW) 跌約 1%；鴻海 (2317-TW) 跌約 5%；聯電 (2303-TW) 跌約 4%。
重電族群受惠台電電網韌性與綠能需求，相關類股逆勢走強，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 亮燈漲停，東元 (1504-TW) 漲約 4%，中興電 (1513-TW) 漲約 1%。
造紙族群全面走強，正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW) 亮燈漲停，永豐餘 (1907-TW) 漲約 5%。
電子代工與 PC 品牌股則走弱，仁寶 (2324-TW)、宏碁 (2353-TW) 跌停，英業達 (2356-TW) 跌近 9%，華碩跌約 4%。
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