鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-14 06:10

晶片股近期的驚人漲勢，讓眾多分析師聯想到 1999 年，也就是網路泡沫破滅前夕，當時關鍵科技基礎建設快速擴張，引發市場瘋狂投機。然而，曾親歷那個年代的基金經理人 Dan Niles 則認為，現在更貼切的類比其實是 1997 到 1998 年。

根據《MarketWatch》報導，他在接受《Master Investor》Podcast 主持人 Wilfred Frost 訪問時指出：「我們現在處於類似網路基礎建設建置的第三到第四年階段。」Niles 早年曾專注研究晶片與 PC 硬體產業，之後轉型為基金經理。

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Niles 的邏輯是這樣的：ChatGPT 於 2022 年底上線，AI 基礎建設至今已進入第四年。而網路時代，Netscape 瀏覽器 1994 年問世，1997 到 1998 年正好也是第三、第四年。

Niles 表示，本輪科技週期的關鍵轉折在於「AI 代理」的興起，尤其是類似 OpenClaw 的技術發展。

數據顯示，2026 年 1 月 30 日 Open Claw 發布前兩個月，token 成長率約 20%；發布後兩個月，token 成長率超過 120%。

這拉動了超大規模雲端服務商的資本支出預期：年初市場預計 2026 年資本支出增速約 30%，Q1 財報後升至 60%，最新一輪財報後再升至 70%。

Niles 指出，隨著 AI 應用帶動 token 使用量快速成長，市場對運算能力的需求顯著提升，進一步推升包括英特爾 (INTC-US) 在內的 CPU 晶片價值。

他認為，這不是小變化，這是量級上的躍遷，足以支撐 AI 相關股票繼續上漲。

Niles 表示，儘管從短期來看晶片股的估值已顯得偏高，但從長期角度來看，目前水準仍未明顯失真。

他說：「英特爾在過去一年只是回到了 2000 年的股價水準，相較於其最終可能創造的獲利能力，目前仍然被低估。」

儘管 Niles 表示，短期來看，半導體體現在的超買程度，確實是自 2000 年或 1995 年大崩盤前以來最嚴重的，但他同時強調，短期超買不等於長期邏輯破壞，因為 AI 代理對算力的需求是真實的。

他表示自己願意承受英特爾可能短期下跌 15-20% 的風險，因為他認為年底前英特爾股價還會更高。

不過，Niles 也警告，市場在快速上漲後可能面臨劇烈修正。他預期，到明年初，部分已大幅上漲的股票可能回跌 30% 至 50%。

同時，摩根大通 (JPM-US) 對 56 位全球投資人的調查也發現：54% 的人預計美國股市將在今年或明年出現超過 30% 的回調，其中 45% 認為會發生在 2027 年，與 Niles 判斷吻合

Niles 回顧歷史指出，類似情況曾在 2022 年出現，當時疫情後的科技投資熱潮退去，「美股七巨頭」整體跌幅達 46%。

他也指出，目前 AI 產業鏈中，僅 OpenAI 與 Anthropic 兩家公司就占據超大規模業者約一半的訂單積壓，但 OpenAI 本身尚未具備足夠現金流支撐其擴張計畫，成為另一個引爆點。

Niles 進一步質疑當前市場訊號的矛盾性：一方面股市創歷史新高，另一方面油價今年已上漲約 60%，同時美國長天期公債殖利率也攀升至年內高點。

他直言：「這三者之中，必然有一個出了問題。」