鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-15 08:30

英特爾連跌三天，AI伺服器市占遭AMD與Arm蠶食(圖：Shutterstock)

英特爾股價周四 (14 日) 收跌 3.6%，至 115.93 美元。這已是連續第三個交易日下跌，儘管該股今年以來漲幅已超過三倍。《巴隆》上月曾在英特爾股價約 64 美元時，將其列為選股推薦標的。

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市場先前對英特爾的熱情，很大程度來自其中央處理器 (CPU) 在 AI 硬體中的應用前景。好消息是，今年第一季全球伺服器 CPU 出貨量年增 19%，壞消息則是，超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 與 Arm Holdings(ARM-US)正持續從英特爾手中搶走市占。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 在本周研究報告中指出，「Arm 與 AMD 的出貨成長速度持續超越英特爾，並在英特爾市占流失下進一步擴張。」

根據瑞銀估算，以伺服器 CPU 出貨量計算，英特爾市占率下滑約 370 個基點至 54.9%，而 AMD 增加 230 個基點至 27.4%，Arm 增加 140 個基點至 17.7%。

儘管如此，整體市場仍有龐大成長空間。Arcuri 預估，全球伺服器 CPU 總潛在市場規模，將從 2025 年的約 300 億美元，成長至 2030 年的 1,700 億美元，主要因 AI 工作負載需求推升。

其中，Arm 預計將成為最大贏家，因其架構正逐步取代支撐英特爾與 AMD 晶片的 x86 指令集架構。

Arcuri 表示，「我們認為，Arm 架構將取得不成比例的成長紅利，並在 2030 年前占整體伺服器 CPU 出貨量約 40% 至 45%。」

同時，瑞銀預估，到 2030 年，英特爾與 AMD 將大致平分剩餘的伺服器 CPU 市場。