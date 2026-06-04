鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 11:11

傳統產業要擺脫困境，關鍵全在經營者的一念之間！財信傳媒董事長謝金河指出，台化 (1326-TW) 與新纖 (1409-TW) 近期宣示跨足電子級材料與特用化學，宛如為老牌企業裝上新馬達，不僅股價與市值狂飆，新纖更創下半世紀以來股價首度超越遠東新的奇蹟。相較之下，近年亞東集團力道減弱，旗下 8 家上市公司市值總和竟慘輸一家「元大金控」，這百年一遇的強烈對比，正宣告傳產唯有徹底洗心革面、選對 AI 新賽道，才能在資本市場翻轉宿命。

謝金河於臉書發文談到近期傳產紛紛出現業務轉型，他表示，自台化宣布跨入特用化學品市場後，股價在短短一週內從 45.05 元狂飆至 57.8 元，更產生強大的磁吸效應，帶動台塑、台塑石化及南亞的股價全面起飛。

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短短一周，台塑四寶總市值從 1.79 兆元暴增至 2.054 兆元，淨增超過 2600 億元。相較之下，電子材料大廠台光電的市值則從 1.97 兆元縮水至 1.7 兆元。台化僅是「伸個懶腰」，就成功翻轉了整個集團的氣勢。

另一家寫下奇蹟的是老牌化纖廠新纖，謝金河透露，新纖董事長吳東昇幾個月前曾拜訪他，雙方深入探討了 AI 帶動的產業革命。他當時建議，老牌企業轉型最適合切入的就是「電子級材料產業」，必須徹底洗心革面、改變舊思維。

事實上，新纖早已布局多時，旗下擁有友輝、達輝光電、新光應用材料等子公司。此次新纖與比利時化學大廠蘇威 (Solvay) 合作成立「新碩先進」，生產高純度電子級雙氧水，已成功打進半導體大廠供應鏈；同時也搶攻 AI 高階材料，投入低介電耗損、高尺寸穩定性的工程塑膠。

在轉型利多引爆下，新纖股價連續拉出 4 根停板，衝上 30.3 元。謝金河驚嘆，新纖股價超越宿敵遠東新世紀 (1402-TW)，這是過去半世紀以來從未發生過的事。此外，他也提到亞東集團近年力道減弱，旗下 8 家上市公司市值總和竟然輸給一家元大金控 (2885-TW)，同樣是「百年一遇」的奇特景象。

除了二大指標龍頭，謝金河也引述資深分析師呂宗耀的觀點，指出從傳統尼龍 66 到尼龍 6 的材料革命正蓄勢待發。例如生產 TPU(熱塑性聚胺酯) 的高階機能材料廠八貫 (1342-TW)，其產品打入高階醫療、航太及戶外救生領域，甚至成為巴菲特股東大會紀念包的材料供應商，今年首季 EPS 達 2.08 元。

另一家特用材料廠鼎基 (6585-TW) 首季 EPS 達 1.86 元，4 月營收更創下歷史新高。謝金河認為，這些「蹲馬步蹲很久」的企業，都蘊藏著巨大的爆發潛力。