鉅亨網新聞中心 2026-06-04 15:20

在越南的公路旁，常能見到這樣的景象：一輛大巴停在路邊，乘客們排著隊，上車的第一件事不是尋找座位，而是脫下鞋子。車廂內沒有傳統座椅，取而代之的是整齊排列的上下舖。乘客們鑽進屬於自己的小格子、拉上隱私簾，便能直接躺平。

這幕場景讓許多中國旅客感到無比眼熟，這正是十多年前在中國隨處可見、如今卻已銷聲銷跡的「臥鋪大巴」。這種在中國已被全面淘汰的交通工具，如今卻在越南等東南亞國家迎來「第二春」，甚至被冠上「陸地頭等艙」的美譽。

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同樣的車型，為什麼在一個國家走向終局，在另一個國家卻越活越好？這背後折射出的，不僅是兩國交通工具的更迭，更是基建實力與發展階段的真實寫照。

中國為何決心淘汰臥鋪大巴？

回顧 2000 年前後，伴隨著龐大的務工潮，臥鋪大巴曾是中國無數人遠行歸家的「救命神器」。面對一票難求的火車與價格高昂的飛機，能讓人「躺著回家」的臥鋪大巴，無疑是當時長途旅行中最經濟、最實用的最優解。然而，這項神器的便利背後，隱藏著難以妥協的安全隱患。

行業專家指出，臥鋪大巴的便利背後隱藏著難以克服的結構性致命缺陷。首先，雙層舖位設計大幅拉高了車身重心，在高速行駛或緊急避讓時極易發生翻覆。

其次，車內通道狹窄、結構複雜且載客量大，一旦發生火災等突發狀況，窄小的空間讓乘客極難在短時間內疏散。

最致命的是缺乏被動防護，由於乘客在行車過程中處於平躺狀態，安全帶無法發揮應有的固定作用，一旦發生碰撞，乘客極易在車廂內遭受嚴重的二次撞擊。

在經歷了數起重大交通事故後，中國官方於 2012 年正式祭出鐵腕政策，停止臥鋪大巴的生產、銷售與上牌。這意味著，並非臥鋪大巴不夠方便，而是在「生命至上」的安全紅線面前，它必須被時代淘汰。

### 越南為何將其視為「陸地頭等艙」？

然而，在越過邊境的越南，臥鋪大巴不僅沒有消失，反而經歷了極致的升級。

如今越南的長途臥鋪大巴分級細緻，豪華版車型更是令人稱奇。每個舖位不僅配有獨立隱私簾，寬度甚至可達一公尺；車廂內配備了 USB 充電孔、專屬液晶螢幕、甚至按摩座椅，部分高端車型還配有車載衛浴。只需支付約一百多元人民幣的票價，乘客就能享受媲美飛機經濟艙的舒適體驗。

臥鋪大巴之所以能風靡越南，核心原因在於其完美的「市場契合度」。

從地理與基建方面來看，越南國土呈現南北狹長的帶狀，從河內到胡志明市的距離長達 1500 公里，陸路交通需求極高。

然而，越南目前的鐵路總里程僅約 3000 公里，且多為殖民時期留下的舊式「米軌」，列車平均時速僅 50 至 60 公里，走完全程需耗時兩天。

而興建一條現代化高鐵估計需投入 500 多億美元，這對於財政預算有限的越南而言，幾乎是無法承受之重。儘管高鐵計劃已重啟，但預計最快也要到 2035 年後才能通車。

在鐵路慢、高鐵遠、飛機貴的現實考量下，基礎建設成本較低、行駛靈活且能提供舒適長途體驗的臥鋪大巴，自然成為了越南當前無可替代的交通首選。

### 發展階段的「最優解」

反觀中國，如今已構建起擁有 16 萬公里鐵路、近 5 萬公里高鐵的「八縱八橫」高鐵網絡。城市與城市之間的高度互聯、高效的物流體系、以及對公共交通安全標準的極致追求，讓長途大巴徹底失去了生存空間。