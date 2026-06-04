鉅亨網新聞中心 2026-06-04 14:09

全球首檔兆美元ETF誕生 資金大搬家湧向低成本投資。(圖:shutterstock)

自 2022 年以來，受惠於美股市場持續走強，以及投資人為分得人工智慧（AI）紅利而瘋狂湧入相關基金，VOO 的資產規模在短短幾年間呈現爆發性成長，至今已翻了四倍，成功超越同樣追蹤標普 500 指數的道富環球旗下 SPY。

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儘管道富環球曾在 2023 年採取降價策略，將另一檔流動性較差的類似產品 SPYM 費率調降至極低的 0.02%，但其規模目前僅達 1,490 億美元，仍難以撼動 VOO 的領先地位。

ETFGI 管理合夥人 Deborah Fuhr 指出，VOO 光是今年以來就吸引了超過 600 億美元的淨流入，顯示出不論是機構投資人還是模型投資組合，對於極微小的費率差異都高度敏感。長期而言，哪怕只是幾個基點的差距，都會對資產配置決策帶來深遠影響。

TMX VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 則表示，隨著投資人競相追逐 AI 繁榮，ETF 已成為參與美國股市的終極管道，而 VOO 憑藉著龐大規模與極低成本，無疑成為這波趨勢下的最大贏家。

這檔巨無霸基金的迅猛擴張，深刻反映了過去十年資金從主動型基金流向被動型基金的龐大趨勢。

加拿大皇家銀行市場策略主管 Mike Bell 形容，過去十年的資金流動幾乎是「單向行駛」，進而催生了這些巨獸級的指數型商品。

根據顧問機構 ETFGI 數據顯示，全球 ETF 總資產規模已從 2020 年初的 6.4 兆美元，狂飆至今年 4 月底的 21.9 兆美元，且該產業已寫下連續 83 個月資金淨流入的驚人紀錄。

這股巨大的被動資金浪潮，預期也將為即將上市的超級獨角獸們提供強勁的買盤支持。

由於指數型基金在成分股調整時必須自動買進，預計即將啟動 IPO、估值高達 1.75 兆美元的 SpaceX，以及估值突破 1 兆美元的 Anthropic 和計劃上市的 OpenAI，都將直接受益。

此外，標普道瓊指數公司近期擬將新股納入標普 500 指數的等待期從 12 個月縮短至 6 個月，這種「快速納入」規則一旦通過，大型 IPO 將能以更快的速度獲得數十億美元的被動資金支持。

這種市場機制也催生了新的投資策略。Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 坦言，儘管他認為部分新創估值偏高，但仍計劃參與相關 IPO。