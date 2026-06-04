鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-04 17:00

隨著 2026 年台北國際電腦展 (Computex) 即將落幕，科技業的焦點轉向輝達執行長黃仁勳的首爾行，黃仁勳預計今 (4) 日晚間抵達南韓，展開為期 4 天的訪問，會見對象涵蓋南韓大型科技企業和與小型新創企業的高管，這位 AI 明星人物還將參加南韓職業棒球 (KBO) 斗山熊隊開球儀式並首次亮相綜藝節目。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，繼 2026 年台北國際電腦展落幕後，這位 AI 晶片巨頭掌門人旋即將戰場移往首爾，四天行程橫跨頂尖財閥高層晚宴、遊戲大廠與新創企業閉門座談、NAVER 未來科技總部參訪、首爾大學學術交流，甚至跨界登上韓職投手丘與人氣綜藝節目，被業界解讀為輝達深化亞洲 AI 生態系、加速布局物理 AI 與機器人平台的戰略宣告。

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黃仁勳訪韓首場重頭戲訂於周五 (5 日) 晚間，他將在首爾聖水洞一家韓式烤肉店與 SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG 集團會長具光謨及南韓入口網站巨頭 NAVER 董事長李海珍餐敘。這場被韓媒稱為「四大財閥烤肉會」的私下聚會，預計圍繞 HBM 供應鏈保障、AI 資料中心共建、自駕車與機器人技術合作，以及將 AI 導入實體世界的物理 AI 平台如 Omniverse、Isaac 等展開實質討論。值得留意的是，三星電子會長李在鎔因海外行程衝突未列入此次名單。

其中，SK 海力士身為全球 HBM 龍頭輝達關鍵供應夥伴，現代汽車集團旗下波士頓動力的人形機器人研發亦高度倚重輝達運算架構，雙方合作從晶片採購延伸至具身智能生態已成必然趨勢。

周日 (7 日)，黃仁勳將分別會見南韓線上遊戲龍頭 NCSoft 代表金澤辰，以及遊戲開發商 Krafton(《絕地求生》母公司) 高層，探討 AI 技術融入次世代遊戲開發流程，以及 RTX Spark 等高階行動運算平台合作可能性，當晚則前往首爾蠶室棒球場擔任韓職斗山熊隊開球嘉賓，身穿象徵輝達成立年份 1993 年的「93」號球衣，親自投出象徵性首球，展現其個人對棒球的熱愛及與韓國大眾文化的親近連結。

訪韓最後一天 (8 日) 行程最為緊湊。黃仁勳上午先在首爾新羅酒店與南韓 AI 及機器人新創閉門座談，與會者包含擁有自主大語言模型「Solar」的 AI 獨角獸 Upstage 執行長金 Kim Sung-hoon，以及 Nota、VESSL AI 等代表性新創業者。這是黃仁勳首次在南韓與當地機器人新創公司直接對話，外界視為輝達積極扶植物理 AI 與人形機器人應用層生態、將南韓納入全球機器人合作版圖的重要訊號。

同日，他還打算參訪位於京畿道城南市 NAVER 第二總部「1784 大樓」，該園區集結機器人、數位孿生與 5G 專網，被視為韓國未來科技展示櫥窗，預計針對 AI 基礎設施、雲端算力與機器人技術落地跟 NAVER 高層交換意見。

此外，黃仁勳也安排走訪首爾大學 AI 研究院與機器人研究所和師生對談，相關細節尚在協調中。

訪韓期間，黃仁勳還將錄製《tvN》王牌脫口秀《You Quiz on the Block》，成為繼微軟創辦人比爾蓋茲後第二位登上該節目的全球科技巨擘。

觀察人士指出，黃仁勳此次訪韓會見對象涵蓋半導體供應鏈、網路平台、整車與遊戲娛樂企業乃至早期新創，議題從 AI 晶片採購延伸至物理 AI、工業數位孿生與機器人聯合研發，凸顯南韓在輝達全球戰略中正從「HBM 記憶體供應商」升級為「下一代 AI 應用與硬體夥伴」。