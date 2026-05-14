鉅亨網新聞中心 2026-05-15 04:10

AI 晶片新創 Cerebras Systems 於 5 月 14 日正式掛牌上市，最終 IPO 承銷價格定為每股 185 美元，盤前交易價格一度衝上 220 美元，市場傳出超額認購高達 20 倍，成為今年 AI 晶片領域最受矚目的 IPO 之一。

市場熱潮背後，關鍵推力來自 OpenAI 與 Cerebras 簽署、總值超過 200 億美元的算力合作協議。根據 Cerebras 更新版 S-1 上市文件，OpenAI 承諾採購 750MW 推理算力，並保留擴展至 2GW 的權利，被外界視為 Cerebras 上市前最重要的估值支撐。

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不過，這份合作並非單純採購協議。文件顯示，OpenAI 並非直接支付全部現金，而是獲得約 3340 萬股認股權證，未來將隨算力採購進度逐步解鎖。若 2GW 容量於 2030 年前全面落地，OpenAI 持股比例可能接近 10%。

此外，OpenAI 還向 Cerebras 提供 10 億美元營運貸款，年利率 6%。若 Cerebras 能依約交付算力，相關利息將可豁免。對仍處於非 GAAP 虧損階段、資金需求龐大的 Cerebras 而言，這筆協議被市場視為撐起其 230 億美元估值的重要關鍵。

值得注意的是，OpenAI 執行長山姆奧特曼早在 2016 年即為 Cerebras 早期投資人。如今 OpenAI 再以大規模算力採購方式支持 Cerebras 上市，也引發市場對潛在利益衝突與資本操作的討論。

儘管外界普遍認為 OpenAI 此舉意在降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴，但分析人士指出，目前市場上仍存在 Google TPU、OpenAI 自研 ASIC 等替代方案，因此將這筆交易完全解讀為「反輝達聯盟」仍嫌牽強。

除 OpenAI 外，中東 AI 企業 G42 也是 Cerebras 的重要利益關係人。根據文件，2024 年 Cerebras 高達 87% 營收來自阿聯酋 G42。由於客戶集中度過高，加上中東資本背景敏感，先前曾引發美國外國投資委員會 (CFIUS) 疑慮，也導致 Cerebras 去年 10 月首次 IPO 嘗試受阻。

市場認為，OpenAI 此次大單某種程度也協助 Cerebras 淡化其中東色彩，將公司形象重新包裝為美國 AI 戰略供應鏈的重要一環。部分分析甚至推測，G42 可能透過資產置換或融資安排，間接促成 OpenAI 與 Cerebras 的深度綁定。

技術層面上，Cerebras 最大特色在於其晶圓級引擎 WSE-3(Wafer Scale Engine)。與輝達以多 GPU 模組串接方式不同，Cerebras 選擇直接將整片晶圓做成單一大型晶片。

WSE-3 面積達 4.6 萬平方毫米，內含 90 萬個核心，記憶體頻寬高達 21PB/s。由於所有核心皆位於同一片晶圓內，資料交換無須經過外部網路或光纖，因此在長序列推理、即時語音生成等低延遲場景具備優勢。

但其缺點同樣明顯。WSE-3 片上僅搭載 44GB SRAM，在兆級參數模型快速普及下，難以容納完整大型模型，因此仍須依賴外部 MemoryX 儲存叢集。分析人士指出，外部 IO 需求將大幅削弱其原本強調的低延遲優勢。

此外，Cerebras 系統 CS-3 需搭配特殊供電與液冷架構，難以直接融入現有大型 GPU 資料中心，也不符合主流雲端服務供應商追求的標準化與規模化方向。這也是為何亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 至今皆未大規模採購其產品。

更大的壓力則來自產業技術演進。輝達今年於 GTC 大會正式展示 Vera Rubin 架構，並整合類似 Groq LPU 的低延遲設計。市場認為，未來開發者若能同時取得 CUDA 生態與接近 Cerebras 的低延遲能力，Cerebras 差異化優勢恐將進一步縮小。

另一方面，台積電 (TSM-US) 近期公布的 SoW-X(System-on-Wafer-X) 先進封裝技術，也被視為對 Cerebras 模式的重大挑戰。台積電預計 2029 年將 SoW-X 推向主流量產，透過 2.5D 與 3D 封裝整合多顆 GPU 核心與 HBM 記憶體，形成大型晶圓級系統。

與 Cerebras「單一超大型晶片」路線不同，SoW-X 採模組化設計，兼顧大型化與量產良率。分析認為，若未來輝達結合 SoW-X 與大容量 HBM 技術，再配合低延遲架構，其系統性能與生態優勢恐將全面壓制 Cerebras。

儘管如此，市場仍普遍認為 Cerebras 並非毫無生存空間。包括高頻金融推理、主權 AI 超算、國家級科研以及前沿 AI 實驗室等特殊應用場景，仍可能成為其重要利基市場。

分析人士指出，Cerebras 此次 IPO 短期內受惠於 AI 產業仍處於高速擴張與技術路線未定型階段，加上 OpenAI 背書，市場情緒極度樂觀，早期投資人與原始股東可望獲得可觀回報。