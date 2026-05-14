鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 00:00

半導體股已成為美國股市中一股異常強大的力量，標普 500 等指數最近的一波漲勢，絕大部分是由人工智慧 (AI) 交易所推動。儘管整體大盤到目前為止仍持續緩步走高，但歷史經驗顯示，對於在頂部或接近頂部買入半導體股的投資人來說，結果可能並不樂觀。

半導體權重突破15%警訊！大盤集中度創歷史罕見紀錄 美股深陷「AI成癮症」 (圖:Shutterstock)

投資研究機構 Strategas 周二 (12 日) 分享的圖表顯示，半導體產業群組目前在標普 500 指數中的權重已超過 15%。自 1990 年以來，僅有少數產業類別曾達到這種集中程度，包括網路泡沫時期的科技硬體股、金融危機前後的能源股，以及 2010 年代末期的軟體股。

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半導體股的氣勢如虹，映照出這波牛市的核心矛盾之一：從標普 500 等主要指數的表現來看，股市持續攀升並屢創新高，但領先地位卻日益集中在少數 AI 贏家手中。這種集中化雖有助於推升指數，但若晶片交易開始降溫，也可能使市場變得更加脆弱。

Strategas 證券首席 ETF 策略師 Todd Sohn 說：「單一產業在標普 500 中占比如此巨大，是非常罕見的。所有跡象都顯示，這些波動本質上是極端的。」

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 每季最後一個月的第一個周五會宣布每一季的指數成分股調整，下次公布時間為 6 月 5 日。3 月 6 日的最近一次調整宣布了四項更動，包括增加兩家資訊科技 (IT) 公司，而剔除的公司中則沒有科技股。

Sohn 指出，除了在指數中擁有極重權重外，許多半導體股目前的股價相對於 200 日移動平均線等重要趨勢線，也處於歷史極端水準。他認為，這是漲勢看起來已過度擴張的另一個重要原因。

然而，有一項重要指標在漲勢狂飆的過程中並未出現大幅波動：儘管股價上漲，但半導體股的預估本益比幾乎沒有變動。根據道瓊市場數據，費城半導體指數目前的預估本益比約為 26.5 倍，僅略高於 2025 年底平均的 26 倍。