鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 13:30

美國 5 月非農就業數據遠優於市場預期，讓投資人對聯準會 (Fed) 降息的期待再度降溫，市場週五(6 日) 上演股債雙殺，美債殖利率全面走高，其中 10 年期美債殖利率一度突破 4.54%，創下逾兩週新高，半導體類股遭遇強勁賣壓，美股四大指數全數血染，費半指數暴跌超 10%。

股債雙殺！10年期美債殖利率衝破4.5% 晶片股慘遭拋售 (圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部公布，5 月非農新增就業 17.2 萬人，遠高於市場預估的 8 萬人，失業率則維持在 4.3% 不變，顯示美國勞動市場依舊展現強勁韌性。從就業結構來看，休閒與旅遊業新增 7 萬個工作機會，遠高於過去一年每月平均 1.4 萬人的增幅，成為本次就業成長最大推手。

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最新數據顯示勞動市場仍具韌性，也讓聯準會有更大空間維持高利率政策以壓制通膨，債市迅速調整對聯準會政策路徑的預期。

作為全球資產定價重要基準的 10 年期美債殖利率勁揚逾 6 個基點至 4.544%，創 5 月 21 日以來新高。

對利率預期最敏感的 2 年期美債殖利率更大漲超過 11 個基點至 4.162%，來到 2025 年 2 月以來最高水準。

30 年期美債殖利率也同步升至 5% 以上，反映市場重新評估未來利率與通膨走勢。

殖利率飆升隨即衝擊股市表現。投資人拋售估值較高的科技股，轉向民生消費等防禦型板塊避險。

根據 CME FedWatch 工具，交易員已進一步調整利率預期，市場對聯準會近期降息的押注明顯降溫。

聯準會自今年初以來維持利率不變。在 2025 年底累計降息 3 碼後，決策官員目前仍採取觀望態度，等待更多經濟數據確認通膨是否持續朝目標回落。

近期多位聯準會官員也陸續釋出偏鷹派訊號，顯示決策層對勞動市場狀況越來越有信心，政策焦點正逐步轉向通膨壓力。

Fwdbonds 經濟學家 Christopher Rupkey 表示，在勞動市場如此強勁的情況下，聯準會 (Fed) 幾乎沒有降息理由，決策官員現在更需要專注於通膨風險，因為美國經濟有重新升溫跡象。

分析人士指出，投資人未來應持續關注美國公債殖利率走勢以及殖利率曲線變化，因為這些指標往往能提前反映經濟景氣循環與潛在衰退風險。