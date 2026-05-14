鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 19:00

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾任期將在當地時間週五 (15 日) 告終，但他 8 年的任期比絕大部分前任更為動盪，外界將他的政治遺產概括為兩大核心：對抗 40 年來最嚴重的通膨，以及維護 Fed 獨立性。

8年任期將結束！鮑爾為聯準會留下哪些遺產？(圖:shutterstock)

過去 8 年期間，鮑爾不得不應對諸多史無前例的「五級警報」，包括全球新冠疫情、多次地緣政治衝突，以及引發監管鬆懈指控的地區性銀行危機。

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政策分析機構 LH Meyer 共同創辦人 Derek Tang 指出，關於 Fed 獨立性的故事，目前可能仍處於「第一章」。

談及通膨，鮑爾任內最繞不過的便是「暫時性」通膨的誤判。新冠疫情爆發初期，他與團隊誤讀勞動市場與財政刺激，堅稱物價上漲「暫時」，這一誤判導致 Fed 遲至 2022 年 3 月才開始升息，錯失最佳時機。事後鮑爾也承認道：「早點緊縮政策會更好。」

隨後，美國通膨飆升至 40 年高位，迫使 Fed 在 2022 年 3 月至 2023 年 7 月間激進緊縮，甚至連三次升息 3 碼，基準利率一度達到 5.25%~5.5%。

2024 年夏末，鮑爾在傑克森洞會議上宣布贏得抗通膨之戰，並開啟降息週期。當時通膨率降至 2.3%，市場一片讚譽。

然而，通膨隨後再度抬頭。Fed 前高級職員 Vincent Reinhart 說：「鮑爾最偉大遺產將在他離開後驗證。未來幾年通膨是否會回落，是歷史評價他的關鍵。」

除貨幣政策外，鮑爾任內最受矚目的是他與川普的關係。川普在第一任期內就多次抨擊鮑爾不願降息，第二任期伊始更稱其為「太晚先生」，甚至威脅提前解職。

今年 1 月，面對川普政府對 Fed 總部翻修工程的刑事調查威脅，鮑爾一改往日克制態度並首次強硬回擊：「這些只是藉口。這關乎 Fed 能否繼續依據經濟狀況設定利率，而非受制於政治壓力。」為保護 Fed 免受政治干擾，鮑爾甚至決定在主席任期結束後繼續擔任理事。

印度央行前行長拉詹評價鮑爾道：「面對包括刑事指控在內的猛烈攻擊，鮑爾一直非常冷靜。」

在川普試圖推動政府重大改革的背景下，Fed 作為少數敢於反擊的機構，鞏固了鮑爾維護央行獨立性的遺產。