鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-14 00:30

石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (13 日) 下調 2026 年全球石油需求成長預測，反映伊朗戰爭持續衝擊全球能源供應與消費前景。隨著荷姆茲海峽遭實質封鎖，中東原油出口受阻、燃料價格飆升，OPEC 坦言，全球石油需求短期承壓，但仍預期需求將在後續逐步回溫，並上調 2027 年需求展望。

根據 OPEC 最新月報，2026 年全球石油需求預估將增加 117 萬桶 / 日，低於先前預估的 138 萬桶 / 日，等於下修 21 萬桶 / 日。不過，OPEC 同步將 2027 年需求成長預測上調 20 萬桶 / 日至 154 萬桶 / 日，顯示該組織認為地緣政治衝擊終將緩解，全球能源消費可望恢復。

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OPEC 表示，儘管中東局勢升溫，但全球經濟今年仍展現韌性，因此維持經濟成長預測不變。報告指出，今年第二季全球石油需求預估平均為每日 1.0457 億桶，低於上月預估的 1.0507 億桶，而前一次月報其實已先下修 50 萬桶 / 日。

供給面壓力則持續加劇。OPEC 指出，受到伊朗戰爭與荷姆茲海峽封鎖影響，OPEC + 原訂 4 月恢復增產的協議幾乎無法落實，4 月原油產量進一步下滑。根據 OPEC 引用的第二方資料，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+)4 月原油產量平均為 3319 萬桶 / 日，較 3 月再減少 174 萬桶 / 日。

若從戰爭爆發以來計算，OPEC 成員國產量已累計減少 970 萬桶 / 日，降幅超過 30%。其中 3 月單月產量暴減 790 萬桶 / 日，4 月進一步減產 170 萬桶 / 日，凸顯波斯灣供應中斷對全球能源市場帶來的巨大衝擊。

不過，OPEC 對需求前景仍比國際能源總署 (IEA) 樂觀。IEA 同日發布報告指出，受荷姆茲海峽封鎖影響，2026 年全球石油需求可能減少 42 萬桶 / 日，與 OPEC 預估需求仍將成長形成鮮明對比。